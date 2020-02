Rogerio Bontorin a révélé un régime inhabituel pour donner du poids et confirmer son combat à l’UFC Rio Rancho

Rogerio Bontorin

Sans perdre après ses débuts à l’UFC, le Brésilien Rogerio Bontorin vit une grande phase de l’organisation. Même si, tout n’est pas facile pour le combattant. Le poids coq, qui combat actuellement dans les poids de mouche, a révélé les difficultés qui surviennent dans la semaine de la lutte pour ne pas échouer dans la réduction de poids.

Dans une interview avec MMA FightingIl a parlé de son processus de coupe avant la pesée.

«Je ne peux pas manger pendant la semaine du combat. Je n’ai rien mangé depuis lundi », a affirmé le Brésilien.

Bien qu’il ait clairement indiqué le sacrifice qu’il fait pour remplir ses obligations UFC, Rogerio Il a expliqué pourquoi il préfère se battre en masselottes, étant que son poids adéquat est en poids de coq.

«Je suis dans cette catégorie parce que c’est là que j’avais une chance. Pour l’instant, j’ai le poids. Je serai ici. Cela dépendra de mon corps. Je pense que je suis utilisé dans la division, vraiment. Je n’ai combattu que trois fois ici, et cela a fonctionné jusqu’à présent », Le Brésilien a compté.

Sans perdre dans votre division actuelle, Bontorin Il a révélé que son avenir pourrait être dans les coqs. Le combattant, considérant sa santé comme une priorité, Il a dit qu’il pouvait retourner dans sa division d’origine.

“Quand je ne peux pas donner plus de poids, je pense à revenir” dit-il.

Malgré la phase difficile de la perte de poids, Rogerio Il a parlé avec confiance de son combat samedi. Le Brésilien voit le combat devant Borg comme la chance d’entrer dans le radar de l’organisation.

«Un combat important à cause de son nom, mais tous les combats sont difficiles. Je ne laisserai pas sa renommée m’attraper la tête. Il a un nom, mais j’ai plus de combats et plus de victoires “, conclu.