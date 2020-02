Rogerio Minotoro Nogueira confirme sa retraite, après une trilogie avec Shogun Rua à l’UFC 250

Antonio Rogerio Nogueira

Le frère jumeau de Minotaure Nogueira, Rogerio “Minotoro” Nogueira est sur le point de faire le dernier combat de sa carrière. Après avoir confirmé la trilogie avec Shogun rua à l’UFC 250, le 6 mai, le Brésilien Il a confirmé que ce sera son dernier combat dans le MMA.

L’information a été confirmée par une déclaration envoyée par son équipe vendredi après-midi.

«Ce sera le dernier combat de ma carrière. Ce sera mon adieu. Donc, tout est logique d’être avec Shogun. Il sera difficile, en même temps, que la trilogie me motive. Je remercie Shogun de m’avoir donné cette opportunité. Je suis sûr que nous ferons à nouveau un grand combat »dit Rogerio.

Le premier combat entre les deux était en 2005dans Pride FC, où ils ont joué dans l’un des combats les plus excitants du sport. A cette occasion, Shogun Il a gagné par décision unanime après un combat très régulier.

10 ans plus tards, dans UFC, les deux se sont affrontés à nouveau. À différents moments du sommet de leur carrière, ils ont dû faire face à un autre combat équilibré, mais Mauricio Shogun Il a de nouveau gagné par décision unanime. Après la défaite, Rogerio Il était toujours intéressé par une trilogie, et maintenant elle était accordée.

«Je n’étais pas d’accord avec le résultat et Dana White m’avait promis un match revanche à l’UFC. Maintenant, cinq ans plus tard, j’ai l’occasion de le combattre à nouveau », expliqué.

Avec une longue histoire de blessures, Minotoro Il a toujours imaginé que sa retraite était imminente. Donc, en pensant à un grand dernier combat, le Brésilien a dit qu’il n’y avait personne de mieux que Shogun Partager cette expérience.

«J’étais absent pendant un certain temps à cause de blessures au dos. Je me préparais à me battre à la fin de l’année dernière, mais j’ai dû arrêter le combat. Maintenant j’ai récupéré, et je cherchais un combat qui avait du sens pour moi, ce combat avec Shogun a beaucoup de sens pour moi. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2005, où nous avons fait l’un des plus grands combats de l’histoire, l’un des meilleurs combats de l’histoire du Pride FC. En 2016, j’ai eu l’opportunité de faire le match revanche à l’UFC. Ce combat était également très régulier. Je suis parfaitement conscient que j’ai remporté les deux premiers tours, mais les juges ont donné la victoire pour lui », conclu.

Dans son prochain combat, Nogueira aura 33 combats dans la MMA. Où avez-vous un dossier de 23-9. Dans son dernier combat, il a été mis KO par Ryan spann dans UFC 237.