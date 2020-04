Ronda Rousey aborde le contrecoup des récents commentaires de la WWE: “Vous seriez mort” si la lutte était réelle

Ronda Rousey attend peut-être la pandémie rapide de COVID-19 dans le confort de sa maison autosuffisante de Californie, mais cela n’a pas empêché l’ancienne championne des poids coq de l’UFC de faire la une des journaux cette semaine.

Cette fois-ci, Rousey se retrouve dans l’eau chaude avec des fans de la WWE en colère après avoir fait des commentaires plus tôt cette semaine sur la lutte professionnelle comme étant de «faux combats pour le plaisir». Rousey a également clairement indiqué qu’elle se sent sous-estimée par un univers WWE «ingrat».

Que Rousey se sente ou non trahi par les fans de catch professionnels, ce n’est probablement pas le meilleur moment pour créer de nouveaux ennemis. Le monde se désagrège pratiquement autour de nous et si Rousey veut un jour réintégrer le mix WWE, ces commentaires pourraient revenir la hanter.

Pourtant, l’ancienne championne de l’UFC semble s’en tenir à ses armes, publiant le message suivant sur Twitter plus tôt dans la journée pour défendre ses commentaires et sa position sur la lutte professionnelle:

“Quiconque est indigné par mon fait d’appeler la lutte professionnelle” de faux combats pour le plaisir “n’a jamais été dans un VRAI combat. Alors que vous êtes tous astuces pour contusionner les énormes ego doux de certains lutteurs professionnels – personne ne pense à tous les vrais combattants que vous insultez lorsque prétendre que la lutte professionnelle est en quelque sorte au même niveau de réalisme. Oui, je comprends, lutter 300 jours par an pendant des années est incroyablement difficile pour le bodu et une profession difficile – mais savez-vous ce qui se passerait si vous participiez à 300 combats RÉELS en un an? Vous seriez mort », a écrit Rousey.

Considérant que Rousey est déjà la plus grande de tous les temps, elle n’a vraiment besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Mais encore une fois, “Rowdy” semble brûler plus de ponts qu’elle n’en crée si jamais elle veut faire un retour à la WWE, ce qui l’accueillerait probablement étant donné sa puissance mondiale. Il y a une petite chance que Rousey décide de jouer dans son statut de talon WWE avant de revenir sur le ring, mais c’est relativement peu probable compte tenu des choses qui ont été dites.

Pour l’instant, Rousey devra nettoyer les morceaux de ses récents commentaires et se défendre contre toute personne en désaccord avec son point de vue. Il se trouve que cela inclut le catch professionnel dans son ensemble et ses millions de fans.