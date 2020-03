Ronda Rousey, Amanda Nunes, plus

Depuis que le président de l’UFC, Dana White, a présenté les femmes à la promotion en novembre 2012, il y a eu des champions et des stars dominantes.

Ronda Rousey est passée à la célébrité, aidant à ouvrir la porte à de nombreuses aspirantes combattantes et aux possibilités qui en découlent. En plus du poids coq, l’UFC a créé plus tard trois autres classes de poids, dont deux en utilisant “The Ultimate Fighter” pour couronner les premiers champions des poids paille et mouches.

Avec 14 championnes féminines de l’UFC jusqu’en mars 2020, voici un classement de leur statut.

Sans plus tarder …

****

14. Germaine de Randamie (0 défenseur du titre de champion poids plume)

Germaine de Randamie a remporté le premier titre poids plume de l’UFC dans une bataille acharnée contre Holly Holm à l’UFC 208, mais son règne n’a pas duré longtemps.

Le kickboxeur néerlandais était censé faire sa première défense du titre contre Cris Cyborg, mais elle ne voulait pas combattre Cyborg en raison de son histoire avec des drogues améliorant les performances. Lorsque le match ne s’est jamais concrétisé, l’UFC a dépouillé de Randamie de sa ceinture. Elle a reculé vers le bas poids coq

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13… 14.