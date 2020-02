Ronda Rousey annonce un accord de streaming de jeux vidéo sur Facebook

Après avoir eu du succès dans les mondes du MMA et de la lutte professionnelle, Ronda Rousey rejoint la révolution du streaming.

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC a annoncé jeudi qu’elle commençait sa propre chaîne de streaming de jeux vidéo, «The Baddest Stream on the Planet», en partenariat avec Facebook Gaming.

Le premier flux de Rousey aura lieu le 18 février et 100% des recettes iront à l’aide à la récupération des feux de brousse australiens.

“Le jeu a toujours été une partie énorme de ma vie, et j’ai hâte de partager cette passion avec mes millions de fans sur Facebook Gaming”, a déclaré Rousey dans un communiqué à TMZ. “Grâce à mes streams, les gens peuvent passer du temps avec le vrai moi, pas avec la version” personnage “de moi-même qu’ils ont l’habitude de voir, bien que le” Rowdy One “ne puisse pas toujours être contenu.”

“Ces dernières années, les jeux ont été un excellent moyen pour moi de garder mon esprit actif lorsque mon corps est trop endolori ou fatigué pour bouger.”

L’homme de 33 ans a depuis longtemps une passion pour le jeu, citant une obsession de Pokemon à un âge précoce (visualisé plus tard dans une publicité ESPN dans laquelle Rousey s’est déguisé en “Pikachu”), et plus récemment en exprimant le personnage de “Sonya Blade ”dans Mortal Kombat 11.

Depuis qu’elle a quitté l’UFC dans la foulée de défaites consécutives contre Holly Holm et Amanda Nunes, Rousey s’est lancée dans un succès avec la WWE qui l’a vue devenir la première femme à faire la une de WrestleMania, ce qu’elle a fait aux côtés des stars de la WWE Becky Lynch et Charlotte Flair en avril dernier.

Rousey n’a pas participé au MMA depuis le 30 décembre 2016.