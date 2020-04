Ronda Rousey attaque l’univers de la WWE: “Put * s ingrate”

Il semble qu’à un moment donné Ronda Rousey va revenir à WWE pour une nouvelle étape en tant que combattant, même si ce n’est pas à plein temps. Cependant, pour l’instant rien ne peut être confirmé. Et la vérité est que la situation n’est pas claire après ses récentes déclarations, dans lesquelles fustigé les fans de la société de lutte.

Ronda Rousey attaque l’univers de la WWE

Ancien champion de Raw et ancien champion du monde poids coq UFC dit ça (via BJPenn.com):

“Si jamais je reviens, ce ne sera plus jamais à plein temps. Tu sais, parfois. Je suis une personne assez obsédante, j’aime obséder quelque chose pendant un moment et puis je deviens obsédé par autre chose. Mais non, ce ne sera plus jamais à plein temps, 200 jours par an sur la route; car alors c’était ce que je devais faire pour apprendre et m’y plonger et vraiment comprendre de quoi il s’agissait. Mais une fois cette étape terminée, ce n’est plus un style de vie pour moi.

“Pourquoi devrais-je le faire? N’ai-je pas passé du temps avec ma famille en échange de passer mon temps et mon énergie sur une poignée de fans ** ingrats qui ne m’apprécient pas? J’adore me battre. J’adore mes camarades de classe. J’adore aller là-bas, mais au final, c’était comme “donnez-le aux fans”. Ma famille m’aime et m’apprécie, et je veux que toute mon énergie leur soit consacrée. »