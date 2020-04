Ronda Rousey blesse les lutteurs professionnels offensés en qualifiant la WWE de «faux combats»

Ronda Rousey a déjà clairement exprimé son opinion en ce qui concerne les fans de lutte professionnelle, mais maintenant elle vise également les interprètes.

La semaine dernière, l’ancienne championne des poids coq de l’UFC a déchiré les fans de World Wrestling Entertainment (WWE) lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle ne reviendrait jamais à temps plein pour la promotion.

Les qualifiant d ‘«ingrates» pour la façon dont elle a été traitée pendant son passage à la WWE, Rousey a également coupé le truc central de la promotion en disant qu’elle aimait «avoir de faux combats pour le plaisir».

Cela ne s’est pas très bien passé avec quelques-uns des plus grands interprètes de la WWE qui avaient partagé la scène avec Rousey pendant son bref passage sur le ring. Elle se moquait de ceux qui étaient contrariés de voir leur travail appelé «faux combats». Comparés à ce qu’elle faisait dans l’octogone, ils étaient loin d’être réels.

“Quiconque est indigné par le fait que j’appelle la lutte professionnelle” de faux combats pour le plaisir “n’a jamais été dans un vrai combat”, a déclaré Rousey sur Instagram. “Alors que vous êtes tous en train de vous taper sur les énormes ego doux de certains lutteurs professionnels – personne ne pense à tous les vrais combattants que vous insultez lorsque prétendre que la lutte professionnelle est en quelque sorte au niveau du réalisme.

«Oui, je comprends, lutter 300 jours par an pendant des années est incroyablement dur pour le corps et une profession difficile – mais savez-vous ce qui se passerait si vous participiez à 300 REELS combats par an? Tu serais mort. “

Rousey comprend certainement le MMA et la lutte. À un moment donné, elle était largement considérée comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre sur la planète dans l’UFC. Ensuite, elle est passée à la lutte professionnelle et a été une star instantanée.

Pendant son temps avec la WWE, Rousey a utilisé ses compétences en tant qu’ancienne championne de l’UFC sur le ring, en utilisant les mêmes mouvements qu’elle avait fait dans l’octogone. De toute évidence, elle n’essayait pas de blesser ses collègues interprètes comme elle le faisait lorsqu’elle se battait, c’est pourquoi elle a appelé la WWE «théâtre en direct» lorsqu’elle a parlé de son temps avec l’organisation.

Depuis son départ de la WWE, un retour de Rousey a été répandu. Ses derniers commentaires pourraient aider à construire un éventuel retour sur le ring. Mais là encore, elle ne se soucie plus de savoir si elle offense son ancien employeur, étant donné qu’elle n’a pas lutté depuis plus d’un an et qu’il n’y a aucun signe clair qu’elle reviendra jamais.