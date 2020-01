Ronda Rousey: Chaque jour, les gens me disent de me battre à nouveau, mais «ce n’est plus une priorité dans ma vie»

Cela fait plus de trois ans que Ronda Rousey a participé à l’UFC, mais selon l’ancienne championne des poids coqs, il ne se passe pas un jour où quelqu’un ne lui demande pas de se battre à nouveau.

Rousey n’a jamais utilisé le mot «retraite», mais elle a essentiellement mis le MMA derrière elle après avoir perdu des combats consécutifs contre Amanda Nunes et Holly Holm. Elle a ensuite été intronisée au Temple de la renommée de l’UFC avant de lancer une carrière réussie dans le cadre de World Wrestling Entertainment (WWE).

Dernièrement, Rousey s’est contentée de vivre hors de la grille avec son mari, le poids lourd de l’UFC Travis Browne. Mais elle dit qu’il lui est encore difficile d’échapper à son passé ..

“Il n’y a pas un jour où les gens ne me disent pas de me battre”, a déclaré Rousey sur sa chaîne YouTube. “Je dois essayer de penser à cela, est-ce que je préfère être le plus grand de tous les temps, ou est-ce que tout le monde pense que je suis le plus grand de tous les temps? Avant, il était si important pour moi d’avoir les deux. Mais maintenant, j’en suis au point où je ne veux plus me sacrifier ni sacrifier ma famille pour le prouver à un tas de gens qui ne se soucient pas de moi.

«Je sais, et les gens qui m’aiment le savent. Ce n’est plus une priorité dans ma vie. Tous les gens qui vous disent: «Allez, combattez à nouveau, recommencez», ils ne feraient jamais ça pour moi. »

Après sa transition vers le MMA de son expérience de judo, la vie de Rousey a été consommée par les combats. Au moment où elle a été présentée comme l’une des plus grandes superstars de l’UFC, elle a déclaré que le sport était devenu sa seule identité. Ce n’est que lorsqu’elle s’est éloignée qu’elle a appris à se voir comme autre chose qu’une simple combattante.

“C’est difficile quand tout le monde autour de vous, la valeur qu’ils ont pour vous est la façon dont vous vous battez, et comment ils vous voient est la façon dont vous vous battez, et la seule chose qu’ils pensent que vous avez à offrir est la façon dont vous vous battez”, a expliqué Rousey. «C’est en fait mon mari qui m’a appris que je suis bien plus qu’un simple combattant. Je n’ai pas à me battre dans le sol pour prouver que je suis le plus grand de tous les temps quand je sais déjà que je le suis. “

Rousey avoue qu’il n’a pas été facile de s’éloigner du sport, mais elle voit assez souvent des preuves qui la convainc qu’elle a fait le bon choix.

“C’est quelque chose que j’ai vraiment dû faire pour me retirer de l’UFC, c’était de trouver mon identité sans elle, parce que je m’y suis tellement perdu”, a expliqué Rousey. “C’est difficile, parce que vous êtes avec ces gens et vous vous dites:” Oh mon dieu, je dois vivre ce voyage avec toi, c’est incroyable “et ensuite tu vois certains de ces combats de Bellator et tu te dis, “Oh mon dieu, cette personne est toujours là?” Je ne peux pas le regarder. Ça me rend triste.”