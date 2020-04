Ronda Rousey claque les fans de la WWE “f ** king ingrat” et arrête le retour à plein temps de la lutte professionnelle

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey, aime la lutte professionnelle, mais elle ne fera pas un retour à temps plein sur le ring de la WWE.

Pourquoi? Parce que s’engager dans une carrière de catch prend une tonne d’énergie, et apparemment, les fans sont un peu peu reconnaissants.

Rousey a fermé toute possibilité de lutte à plein temps lors d’une apparition sur Wild Ride With Steve-O, claquant les fans de la WWE dans le processus.

“J’adore la WWE”, a déclaré Rousey à propos de sa course à la WWE (h / t ProWrestlingSheet). “J’ai passé un si bon moment. J’adore toutes les filles dans les vestiaires. Mais je faisais essentiellement à temps partiel et j’étais loin de chez moi 200 jours par an, et quand je suis rentré à la maison, j’étais tellement privé de sommeil parce que vous n’avez tout simplement pas le temps de vous coucher. “

“Donc, c’est comme … pourquoi je fais ça si je ne peux pas consacrer mon temps et mon énergie à ma famille?” Continua Rousey. “Mais, au lieu de cela, je passe mon temps et mon énergie sur un tas de f ** king fans ingrats qui ne m’apprécient même pas?

«J’adore jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas », a conclu Rousey. “Mais, à la fin de la journée, je me suis dit” F ** k ces fans, mec. “

«Ma famille m’aime et ils m’apprécient et je veux que toute mon énergie soit investie en eux. C’était donc ma décision à la fin de la journée. C’est comme, “Hé les filles. Aimez ce que vous faites. Je vais essayer de prendre tout mon élan et de vous pousser aussi loin que je peux… voler de petits oiseaux, voler! Je rentre f ** king à la maison! “Et c’était essentiellement ça.”

Avant sa course sur le ring de la WWE, Ronda Rousey a connu un long règne au sommet de la division poids coq féminin de l’UFC. Elle est largement considérée comme l’un des combattants les plus influents de l’histoire de l’UFC.

Que pensez-vous de ces commentaires de Ronda Rousey? Comment pensez-vous que les fans de la WWE réagiront? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/10/2020.