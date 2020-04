Ronda Rousey contre la WWE: “frappe” ses fans

Dans de récentes déclarations dans une interview, Ronda Rousey s’en prend à la WWE. On pourrait penser que ce n’est qu’une manœuvre de revenir comme un impoli, comme un méchant, pour que les fans de cette société y repensent. Mais, pour autant qu’ils soient connus, il n’y a pas de discussions pour que les deux parties parviennent à un accord.

Ronda Rousey contre la WWE, encore une fois

Plus récemment, dans une vidéo sur Twitter, l’ex-star de l’UFC prétend:

“Bonsoir aux Rowdyones (fans de Ronda) et à les je-sais-tout sans vie qui ne savent pas ce qu’est un mec, quand tu traînes et deviens le mec et que tu le rends réel, je-sais-tout».

On ne sait pas d’où vient toute cette Ronda Rousey contre la WWE, mais il semble, comme nous l’avons souligné, que tous les membres de la société de combat en parlent à nouveau. Ce n’est pas compliqué étant donné qu’il était en première page tout le temps qu’il y a passé. Et la plupart ont hâte de retrouver les cordes.

Mais il n’est toujours pas clair qu’il le fera. Nous devrons attendre. La seule chose qui peut être exclue est que “Rowdy” retourne à l’octogone à l’avenir. Cette partie de sa vie a été laissée pour compte. Cela ne signifie pas qu’il ne serait pas intéressant pour elle d’avoir un nouveau combat, car ce serait le cas, mais rien n’indique qu’elle veuille le faire elle-même.