Ronda Rousey déchire «les fans ingrats de f * cking» à la WWE, ne reviendra jamais à plein temps

L’ancienne championne de l’UFC, Ronda Rousey, est passée du MMA à la lutte professionnelle sans sauter un rythme, mais il semble que ses jours devant le public soient presque terminés.

Bien qu’elle n’ait jamais officiellement pris sa retraite des combats, Rousey a pratiquement fermé le livre sur ce chapitre de sa vie. Et après un an avec la WWE, Rousey a également quitté la lutte pour fonder une famille avec son mari, le poids lourd de l’UFC Travis Browne.

Maintenant plus d’un an après son dernier match de catch, Rousey admet qu’elle aimait absolument l’atmosphère de la WWE, en particulier la camaraderie qu’elle a construite avec les autres artistes. Mais être sur la route pendant tant de jours de l’année a eu de graves conséquences sur son corps, ce qui a vraiment commencé à peser sur elle.

“J’adore la WWE – j’ai passé un très bon moment”, a déclaré Rousey sur le podcast “Wild Ride” de Steve-O. «J’adore toutes les filles dans les vestiaires. Comme l’enfer ouais, courir là-bas, avoir de faux combats pour le plaisir est juste la meilleure chose. J’adore la chorégraphie, j’adore jouer, j’adore le théâtre. C’est du théâtre en direct. C’est l’une des dernières formes de théâtre en direct et c’est tellement amusant.

«Mais je le faisais essentiellement à temps partiel et j’étais loin de chez moi plus de 200 jours par an. Quand je suis rentré chez moi, au fond, j’étais tellement privé de sommeil parce que vous n’avez tout simplement pas le temps de vous coucher et mon dos s’est cassé. Mes vertèbres inférieures sont comme cassées en deux. Ils m’ont fait évaluer comme une maison avant de venir à la WWE, et ils me disent: «Tu as le dos cassé» et je me dis: «Oh sh * t, je ne savais pas ça. Ça explique beaucoup!'”

Avec un temps limité à la maison, Rousey a passé la majorité de son temps à se remettre de blessures.

Ajoutez à cela, l’ancienne médaillée de bronze olympique de judo a déclaré que la réaction qu’elle avait reçue des fans de la WWE l’avait forcée à réévaluer le temps et l’énergie qu’elle voulait consacrer à sa nouvelle profession.

“Chaque fois que j’étais à la maison, je n’étais même pas à la maison quand j’étais à la maison”, a déclaré Rousey. «J’essayais simplement de récupérer suffisamment pour pouvoir passer le prochain passage.

«Ce n’était tout simplement pas la peine pour ma famille. Parce que nous éliminions toutes nos dépenses et vivions ce style de vie, nous n’en avions pas besoin. Nous n’avions pas besoin d’argent. Donc, c’est comme si je fais ça si je ne suis pas en mesure de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt à consacrer mon temps et mon énergie à un tas de fans ingrats qui n’apprécient même pas moi.”

Rousey avait également une relation d’amour / haine avec les fans de l’UFC. Mais il semble que cette réaction ait joué un rôle majeur dans sa décision de s’éloigner de la WWE alors qu’elle était encore l’une des plus grandes superstars de la société.

“J’adore jouer”, a déclaré Rousey. «J’adore les filles. J’adore être là-bas, mais à la fin de la journée, j’étais comme ces putains de fans, mec. Ma famille m’aime et ils m’apprécient. Je veux que toute mon énergie y pénètre. C’était donc ma décision à la fin de la journée.

“C’est comme,” Hé les filles, aimez ce que vous faites. Je vais essayer de prendre tout mon élan et de vous pousser aussi loin que possible – voler de petits oiseaux, voler! Je vais rentrer à la maison! »Et c’était tout simplement ça.»

Depuis sa dernière apparition à la WWE, Rousey a créé son propre site Web et sa chaîne YouTube, mais a largement disparu des yeux du public car elle passe la plupart de son temps avec sa famille dans leur ranch appelé «Browsey Acres».

Bien qu’il semble certainement que sa carrière de combattante soit terminée, Rousey ne ferme pas la porte à un retour potentiel à la WWE, mais ce ne sera jamais au même rythme qu’auparavant.

“Si jamais je reviens, ce ne sera plus jamais à plein temps”, a déclaré Rousey. «Je pense que pour les relais, pour des morceaux de temps. Non, je ne serai plus jamais à plein temps plus de 200 jours par an sur la route comme ça. “