Ronda Rousey entre en éruption sur l’univers WWE «ingrat» – «F * ck ces fans»

L’ancienne championne des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronda Rousey, s’est éloignée des arts martiaux mixtes (MMA) après des défaites consécutives par KO contre Holly Holm (UFC 193) et Amanda Nunes (UFC 207).

Ce qui a suivi a été une transition réussie vers le monde de la lutte professionnelle, un rêve de toute une vie pour “Rowdy”, qui a emprunté son surnom emblématique (avec permission) au célèbre célèbre artiste de World Wrestling Entertainment (WWE), Roddy Piper.

Mais après un an à être l’une des meilleures stars du divertissement sportif, Rousey, 33 ans, a de nouveau fait ses valises et est rentrée chez elle. En partie parce que le calendrier des voyages a rendu la vie de famille difficile, mais surtout parce qu’elle était sous-estimée par la base de fans de la WWE.

“Donc, c’est juste comme … pourquoi je fais ça si je ne suis pas en mesure de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt à consacrer mon temps et mon énergie à un tas de putains de fans ingrats qui n’apprécient même pas moi?” Rousey a raconté le Wild Ride! avec le podcast Steve-O (transcrit par Pro Wrestling Sheet).

Rousey peut essayer de jouer “au talon” pour garder une partie de sa “chaleur” dans la lutte professionnelle, mais ces types de remarques seraient également en ligne avec certains de ses autres commentaires. “Rowdy” a été chaude et froide en ce qui concerne sa relation avec les fans et elle déteste carrément les médias de sports de combat.

«J’adore jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas », a poursuivi Rousey. “Mais, à la fin de la journée, je me disais:” Fuck ces fans, mec. “Ma famille m’aime et ils m’apprécient et je veux que toute mon énergie soit investie en eux. C’était donc ma décision à la fin de la journée. C’est comme, “Hé les filles. Aimez ce que vous faites. Je vais essayer de prendre tout mon élan et de vous pousser aussi loin que je peux… voler de petits oiseaux, voler! Je vais rentrer à la maison! “Et c’était essentiellement ça.”

J’espère qu’elle a vérifié sous le lit une fois qu’elle est arrivée.