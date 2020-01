Ronda Rousey fait avec l’UFC: “Je sais déjà que je suis la plus grande de tous les temps”

Sans minimiser les réalisations de pionniers comme Gina Carano et Cris Cyborg, il y a un argument très fort selon lequel Ronda Rousey était la combattante la plus importante de l’histoire des arts martiaux mixtes (MMA), car «Rowdy» a réussi à convaincre Ultimate Fighting Championship (UFC) Le président, Dana White, pour amener les combats en cage des femmes dans l’Octogone.

Quelque chose qu’il a dit une fois qu’il ne ferait jamais.

Mais Rousey est-elle la plus grande combattante de tous les temps? La réponse n’est pas si simple. En dépit de 12 victoires consécutives (avec 12 arrivées violentes), l’ancienne championne féminine de l’UFC a été facilement battue – à son apogée – par ses coéquipiers Holly Holm et Amanda Nunes, et a dit au revoir aux sports de combat avant de pouvoir se battre avec les susmentionnés Cyborg.

C’est peut-être pourquoi les gens l’exhortent à faire un retour à l’UFC.

“Il n’y a pas un jour où les gens ne me disent pas de me battre”, a déclaré Rousey (transcrit par MMA Fighting). “Je dois essayer de penser à cela, est-ce que je préfère être le plus grand de tous les temps, ou est-ce que tout le monde pense que je suis le plus grand de tous les temps? Avant, il était si important pour moi d’avoir les deux. Mais maintenant, j’en suis au point où je ne veux plus me sacrifier ni sacrifier ma famille pour le prouver à un tas de gens qui ne se soucient pas de moi. “

Rousey a toujours eu une relation contentieuse avec les médias et a semblé perdre une partie de son énergie après s’être mariée à l’ancien poids lourd de l’UFC, Travis Browne. Malheureusement, la base de fans de MMA «sale» et «horrible» peut être quelque peu impitoyable et le Temple de la renommée de l’UFC, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2008, a souvent eu du mal à garder ses émotions à distance.

“C’est difficile quand tout le monde autour de vous, la valeur qu’ils ont pour vous est la façon dont vous vous battez, et comment ils vous voient est la façon dont vous vous battez, et la seule chose qu’ils pensent que vous avez à offrir est la façon dont vous vous battez”, a expliqué Rousey. «C’est en fait mon mari qui m’a appris que je suis bien plus qu’un simple combattant. Je n’ai pas à me battre dans le sol pour prouver que je suis le plus grand de tous les temps quand je sais déjà que je le suis. “

Après avoir perdu contre Nunes à l’UFC 207 fin 2016, Rousey s’est éloigné des combats en cage et n’est jamais revenu, mais refuse d’utiliser le mot «à la retraite». Dans les années qui ont suivi le départ de «Rowdy», la star de cinéma à temps partiel a fait la transition à la lutte professionnelle, même si elle est actuellement en pause de World Wrestling Entertainment (WWE).

Rousey aura 33 ans au début de la semaine prochaine.