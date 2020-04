Ronda Rousey: les fans de la WWE «f * cking ingrats»

Ronda Rousey a une histoire de démarrage de projets sur des notes élevées et de mauvaise fin.

Elle a remporté la médaille de bronze olympique de 2008 en judo, puis a fini par dénigrer son expérience après avoir pivoté en MMA. Rousey est ensuite devenue une star du MMA qui a changé la donne et qui est vraiment digne de sa place au Temple de la renommée de l’UFC, mais a mal géré sa défaite par élimination directe contre Holly Holm en 2015, puis a quitté le sport après avoir perdu contre Amanda Nunes en moins d’une minute l’année suivante .

Puis Rousey a rejoint la WWE, où elle a été acclamée pour son adaptation rapide à la version scriptée des sports de combat. La célébrité de Rousey était telle qu’elle est devenue partie intégrante du premier événement principal de WrestleMania féminin lorsqu’elle a perdu dans un match à trois avec Charlotte Flair et la gagnante Becky Lynch l’année dernière à WrestleMania 35.

Rousey n’a plus lutté pour la WWE depuis. Apparue sur le podcast «Wild Ride» avec Steve-O, elle a dit qu’en fin de compte, ce sont les fans ingrats qui ont fait du prix de la gloire de la lutte un coût qu’elle n’était plus prête à payer.

«Pourquoi est-ce que je le fais si je ne suis pas en mesure de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt à consacrer mon temps et mon énergie à un tas de fans ingrats qui ne m’apprécient même pas ? ” Dit Rousey. «Le truc, c’est que j’aime jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas. “

“J’adore la WWE”, a poursuivi Rousey. “J’ai passé un si bon moment. J’adore toutes les filles dans les vestiaires. Courir là-bas et avoir de faux combats pour le plaisir est tout simplement la meilleure chose. J’adore la chorégraphie. J’adore jouer. J’adore le théâtre, le théâtre en direct et certaines des dernières formes de théâtre en direct. »

Mais alors que la WWE est scénarisée, c’est toujours un art physiquement exténuant qui combine de grosses bosses sur le ring et plus de voyages que la plupart des gens ne peuvent en supporter, et Rousey a décidé que cela n’en valait plus la peine.

“Si j’ai fait toutes les émissions en direct, je n’étais à la maison qu’un jour et demi par semaine”, a déclaré Rousey. «Ce n’était tout simplement pas la peine pour ma famille parce que nous éliminions toutes nos dépenses et vivions ce style de vie. Nous n’en avions pas besoin. Nous n’avions pas besoin de l’argent. “

Bien que manquant de détails, Rousey dit que l’ingratitude des fans a fait pencher la balance.

«À la fin de la journée, je me disais:« F *** ces fans, mec », a-t-elle déclaré. «Ma famille m’aime. Ils m’apprécient. Je veux que toute mon énergie y soit investie. »

