Ronda Rousey montre à quel point elle et Travis Browne sont bien préparées pour le coronavirus

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey, a partagé une vidéo montrant comment elle et son mari Travis Browne sont bien préparés pour le coronavirus.

Rousey, l’ancienne superstar de l’UFC qui a mis le MMA féminin sur la carte, est mariée à Browne, un ancien poids lourd de l’UFC lui-même, et ils vivent ensemble dans un ranch en Californie. Ils se sont mariés en août 2017 et aucun des deux n’a combattu de nouveau dans les arts martiaux mixtes depuis son mariage. Rousey est officiellement à la retraite et a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC en 2018 et Browne est également à la retraite, bien qu’il n’ait jamais officiellement annoncé cela.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son Instagram, Rousey a montré comment elle et Browne vivent de manière durable, faisant savoir à ses fans pourquoi elle ne s’inquiète pas de l’épidémie de coronavirus. La vidéo montre comment elle et Browne sont bien approvisionnées dans leur ranch avec de la nourriture, des légumes, des fruits, de l’eau, des poulets et des œufs. Elle montre même comment Browne et elle ont un réfrigérateur et un congélateur, chacun rempli de viande.

Notre liste de panique pour les coronavirus est: inexistante. Ce n’est un secret pour personne que je suis un fier préparateur depuis des années, mais apprenons tous de cette panique pandémique et soyons un peu plus autonomes et préparés à l’avenir. Prendre des mesures pour vivre de manière durable prend du temps mais permet finalement d’économiser de l’argent, d’éliminer définitivement les factures d’eau et d’électricité, de réduire notre empreinte carbone et est tout simplement plus sain. Nous avons commencé @browsey_acres avec juste un bac à compost et quelques boîtes de @soylent, qui sont ensuite devenues juste un petit jardin d’herbes aromatiques, puis un jardin complet (certes encore en construction) puis quelques poulets, puis quelques poulets de plus (et des canards! ), puis un bouvillon entier, puis un toit solaire, puis un système de captage d’eau. Commencer petit! Commencez! Cessons de paniquer et préparons-nous! Restez en sécurité là-bas et #StayRowdyMyFriends!

