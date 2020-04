Ronda Rousey partage une vidéo informative sur le coronavirus et comment ralentir sa propagation

Ronda Rousey est passée d’un expert en judo à un expert COVID-19. Elle a partagé des informations importantes concernant la pandémie en cours.

Pour prévenir la propagation du coronavirus, il a été conseillé aux individus de s’isoler et de rester à l’intérieur. L’ancienne championne de l’UFC a partagé ses conseils de quarantaine sur sa chaîne Youtube et ses réseaux sociaux.

Sur Twitter, elle a partagé une vidéo très informative sur le coronavirus envoyée par son parrain. La vidéo explique pourquoi l’épidémie est si grave. Il explique comment le virus affecte le corps et ce que nous devons faire pour lutter contre la propagation.

Vous pouvez regarder la vidéo complète de Rousey publiée ci-dessous:

mon parrain, le Dr Jake (qui est actuellement en première ligne du COVID-19) m’a envoyé cette vidéo informative qui m’a beaucoup appris – regardez-la 🙏🏼❤️https: //t.co/bzXRsN11aZ

– Ronda Rousey (@RondaRousey) 10 avril 2020

Ronda Rousey s’isole à la maison avec sa famille. Pendant ce temps, le sport du MMA est au point mort. Bellator et ONE Championship ont leurs prochaines cartes de combat. Hier, le président de l’UFC, Dana White, a été contraint d’annoncer l’annulation de l’UFC 249. Il a reporté indéfiniment tous les événements à venir, mais a l’intention de créer une UFC Fight Island pour accueillir des combats et créer un emplacement pour les combattants pour aller s’entraîner.

«C’est pourquoi je dis à tous mes gars de ne pas s’inquiéter car Fight Island va se produire. Cela est évidemment toujours en cours, toutes les infrastructures sont en cours de construction, en cours de mise en place », a déclaré White à ESPN. “Alors que nous nous rapprochons de cela, je vais commencer à trouver des combats de réservation, à préparer les gars. De plus, je peux envoyer des gars là-bas plus tôt et ils peuvent commencer à s’entraîner là-bas sur l’île.

“Donc, une fois que tout est en place, vous regardez comme un mois. Un mois, je vais tout préparer et les gars peuvent commencer à s’entraîner et y aller », at-il poursuivi. «Je suis sûr que les gens seront prêts à sortir de chez eux dans un autre mois et à se rendre quelque part sur une île et à s’entraîner. Donc, tout se rassemble, tout va arriver. Je pourrais y aller la semaine prochaine mais voici ce que c’est, je te verrai dans un mois. “

Compte tenu des informations partagées par Ronda Rousey, pensez-vous qu’il est irresponsable pour Dana White d’accueillir des combats sur une île privée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/10/2020.