Ronda Rousey préfère la façon dont la WWE paie les athlètes à l’UFC, explique pourquoi les deux ont du mal à se syndiquer

Lorsque Ronda Rousey a participé pour la dernière fois à l’UFC en 2016, elle était l’un des combattants les mieux payés du sport.

À l’époque, Rousey était au coude à coude avec Conor McGregor comme l’un des athlètes les plus rentables de la liste de l’UFC, et ils ont tous deux été rémunérés en tant que tels. Avec un salaire de base et des primes à la carte, Rousey était multimillionnaire, bien que les chiffres exacts n’aient pas été publiés.

Après avoir quitté l’UFC après sa dernière défaite, Rousey est passée à la lutte professionnelle où elle a signé un accord lucratif avec World Wrestling Entertainment (WWE). Bien que les détails de son contrat n’aient jamais été rendus publics, Rousey aurait été la meilleure interprète féminine la mieux payée, gagnant plus d’un million de dollars par an.

Cela donne à l’ex-championne une perspective unique sur les taux de rémunération payés par les deux sociétés, qu’elle a abordées lors d’une récente apparition sur le podcast de Steve-O “Wild Ride”.

“Je pense que cela vient avec l’âge du sport”, a déclaré Rousey interrogé sur les salaires versés à l’UFC ou à la WWE. «Plus le sport est ancien, plus les athlètes peuvent vraiment commencer à se rassembler et à se battre pour ce qu’ils pensent mériter en tant que front unifié. La WWE étant plus âgée, ils ont définitivement des programmes de développement où ils font vivre et s’entraîner [Performance Center] à Orlando. Ils reçoivent un salaire et ils ont un accès illimité aux médecins et aux physiothérapeutes et à toutes ces choses différentes, en tant qu’olympien, j’aurais été si heureux d’avoir quelque chose comme ça.

“L’UFC à l’origine n’avait rien de tel. Ils ont commencé à se diriger vers “OK, nous obtenons une sorte d’assurance médicale”, parce que c’était comme, “OK, vous ne serez couvert que pour les blessures jusqu’à 60 jours [after] le combat “, puis” OK, nous allons obtenir une sorte d’assurance médicale. “”

Alors que certains combattants MMA gagnent plus d’argent que le lutteur professionnel moyen, ils ne sont payés que lorsqu’ils participent. Rousey voit cela comme un domaine où la WWE l’emporte sur l’UFC, car les artistes y sont payés un salaire régulier au lieu de ne recevoir de l’argent que deux ou trois fois par an pour la plupart des combattants.

“La WWE est encore meilleure, parce que tout le monde a un salaire”, a déclaré Rousey. «Ce n’est pas comme si vous vous présentiez pour un combat, vous êtes payé, vous vous présentez pour un combat, vous êtes payé. Ils sont traités comme des employés. En fait, ils ont un salaire, c’est beaucoup plus sûr. Si les gens se blessent et ne peuvent pas exécuter des mois et des mois et des mois, ils peuvent en fait continuer à les payer et à payer leurs soins médicaux et à s’assurer qu’ils s’en occupent.

«Ils font de leur mieux pour ne pas laisser les gens au sec et au sec. Ils investissent vraiment dans les talents et passent du temps à les développer et à les développer. Dès qu’ils embauchent des gens, ils ont tout de suite un salaire, ce qui est très, très différent de ces gros lots. »

Rousey a également abordé l’écart de rémunération perçu entre les meilleurs combattants de l’UFC et les plus grands boxeurs, qui gagnent régulièrement cinq ou dix fois plus en salaire divulgué pour une importante émission à la carte.

Alors que les plus grands noms de la boxe peuvent gagner beaucoup d’argent, Rousey dit que la disparité salariale avec les athlètes les moins bien classés est énorme, surtout par rapport à l’UFC.

“En boxe, les meilleurs joueurs obtiennent une quantité incroyable d’argent, mais les meilleurs joueurs de boxe font beaucoup moins que les meilleurs joueurs de l’UFC”, a déclaré Rousey. “Si vous essayez de développer un boxeur régulièrement, vous allez probablement devoir monter son record à 20 et quelque chose et votre manager va probablement être comme 200 000 $ dans le trou avec un combattant qui est 20-0 à ce moment-là.

“Dans l’UFC, c’est beaucoup plus agréable d’être dans ce niveau inférieur que d’être un boxeur, mais au niveau supérieur de la boxe, ces gars-là gagnent une quantité incroyable d’argent, car ils font également la promotion. Ils copromotent leur part de la promotion elle-même. »

À long terme, Rousey dit que la réponse pour les athlètes de l’UFC, de la WWE et de la boxe serait probablement de travailler à se syndiquer comme les autres sports majeurs. Malheureusement, elle voit cela comme une bataille difficile par rapport à la NFL ou à la Major League Baseball, qui ont tous deux une forte présence syndicale.

“Le football, le basket-ball, ces gars-là, toute l’équipe peut se rassembler et se dire:” Nous en tant qu’équipe, nous n’allons pas le faire à moins que les propriétaires de l’équipe ne le fassent “”, a déclaré Rousey. “Il est beaucoup plus facile pour eux de se réunir pour faire ces demandes, alors que dans les sports individuels comme la boxe, l’UFC et la WWE, même si c’est du divertissement sportif, mais quand même, c’est individuel.

“Il est beaucoup plus facile de diviser les gens et beaucoup plus difficile pour eux de s’unir, parce que les gens au sommet sont très bien pris en charge. Je pense qu’il est plus difficile pour eux de se syndiquer et de s’assurer que tous les autres sont pris en charge et obtiennent une part majoritaire des bénéfices à la fin de la journée. Je pense que c’est une situation en constante évolution tous les jours. “

Dans une situation idéale, Rousey aimerait que les syndicats s’impliquent dans des solutions à long terme de rémunération et de sécurité pour les combattants MMA, les boxeurs et les lutteurs professionnels.

“Ce que j’aimerais voir des trois – ce qui est un peu comme un vœu pieux que je ne pense pas qu’il se produira jamais – est similaire à SAG (Screen Actors Guild) ou quelque chose comme ça”, a expliqué Rousey. «Alors que si vous y mettez un certain temps, vous avez droit à une pension. J’adorerais voir des pensions pour les boxeurs, les combattants MMA et les lutteurs professionnels. Je ne sais pas si nous allons y arriver, mais c’est ce que la NBA et la NFL et le baseball et le hockey f * cking ont tous.

«Ce serait mon objectif de rêve ultime pour les trois grands joueurs individuels.»