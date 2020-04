Ronda Rousey préfère le salaire de la WWE par rapport à l’UFC: “Ils sont traités comme des employés”

Ancienne championne de l’UFC, Ronda Rousey aime la façon dont la WWE paie ses athlètes par rapport à l’UFC.

Rousey, qui est devenue une star de la WWE après sa carrière réussie à l’UFC, dit que la WWE traite les athlètes comme des employés. Les lutteurs ont également un salaire, ce qui facilite la planification de la vie par rapport aux combats de sacs à main.

Ce qui rend la WWE encore meilleure, c’est le fait que tous les lutteurs reçoivent des physiothérapeutes et des médecins. Ils sont constamment traités pour leurs blessures tenaces. À l’UFC, il n’y a pas beaucoup d’assurance maladie.

«Je pense que cela vient avec l’âge du sport. Plus le sport est ancien, plus les athlètes peuvent vraiment commencer à se rassembler et à se battre pour ce qu’ils pensent mériter en tant que front unifié », a déclaré Rousey sur le podcast de Steve-O. «La WWE étant plus âgée, ils ont définitivement des programmes de développement où ils amènent des gens à vivre et à [Performance Center] à Orlando. Ils reçoivent un salaire et ont un accès illimité aux médecins et aux physiothérapeutes et à toutes ces choses différentes. En tant qu’olympienne, j’aurais été si heureuse d’avoir quelque chose comme ça.

“L’UFC à l’origine n’avait rien de tel. Ils ont commencé à évoluer vers, d’accord, nous obtenons une sorte d’assurance médicale, parce que c’était comme, d’accord, vous ne serez couvert que pour les blessures jusqu’à 60 jours [after] le combat. Alors d’accord, nous allons obtenir une sorte d’assurance médicale. “

Pour Ronda Rousey, elle pense que la WWE traite mieux ses athlètes et que vous avez une bien meilleure sécurité d’emploi. Elle dit également que l’entreprise fait un meilleur travail que l’UFC en ne laissant pas les combattants au sec.

«La WWE est encore meilleure, parce que tout le monde a un salaire. Ce n’est pas comme si vous vous présentez pour un combat, vous êtes payé, vous vous présentez pour un combat, vous êtes payé. Ils sont traités comme des employés », a expliqué Ronda Rousey. «Ils sont en fait sur un salaire, c’est beaucoup plus sûr. Si les gens se blessent et ne peuvent pas exécuter des mois et des mois et des mois, ils peuvent continuer à les payer. [They] payer leurs soins médicaux et s’assurer qu’ils s’en occupent.

«Ils font de leur mieux pour ne pas laisser les gens au sec et au sec. Ils investissent vraiment dans les talents et passent du temps à les développer et à les développer », a-t-elle poursuivi. «Dès qu’ils embauchent des gens, ils ont tout de suite un salaire, ce qui est très, très différent de ces gros lots.»

Au final, Ronda Rousey sait que l’UFC a encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer sa rémunération. Mais, elle espère que cela s’améliorera au cours des prochaines années à mesure que le sport vieillit.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/04/2020.