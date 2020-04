Ronda Rousey répond à l’indignation après avoir qualifié la lutte de “faux combats pour le plaisir”

L’ancienne championne des poids coq de l’UFC, Ronda Rousey, a répondu à l’indignation des fans après avoir qualifié Pro Wrestling de «faux combats pour le plaisir».

Plus tôt cette semaine, «Rowdy» était passée sur les réseaux sociaux où elle avait fait exploser les fans de lutte professionnelle tout en fermant apparemment un retour à temps plein à la WWE.

“J’adore la WWE”, a déclaré Rousey à propos de sa course à la WWE. “J’ai passé un si bon moment. J’adore toutes les filles dans les vestiaires. Mais je faisais essentiellement à temps partiel et j’étais loin de chez moi 200 jours par an, et quand je suis rentré à la maison, j’étais tellement privé de sommeil parce que vous n’avez tout simplement pas le temps de vous coucher. “

“Donc, c’est comme si je fais quoi si je ne peux pas consacrer mon temps et mon énergie à ma famille?” Continua Rousey. “Mais, au lieu de cela, je passe mon temps et mon énergie sur un tas de f ** king fans ingrats qui ne m’apprécient même pas? J’adore jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas », a conclu Ronda Rousey. “Mais, à la fin de la journée, je me disais:” F ** k ces fans, mec. “”

Ces commentaires n’ont pas plu à de nombreux fans de Pro Wrestling, qui ont blâmé Rousey pour ses remarques.

Aujourd’hui, Ronda Rousey a répondu à «l’indignation» avec le message suivant à ses détracteurs.

#kayfabekiller pic.twitter.com/t9sxdeC7DG

– Ronda Rousey (@RondaRousey) 11 avril 2020

“Quiconque est indigné par mon fait d’appeler la lutte professionnelle” de faux combats pour le plaisir “n’a jamais été dans un VRAI combat. Alors que vous êtes tous astuces pour contusionner les énormes ego doux de certains lutteurs professionnels – personne ne pense à tous les VRAIS combattants que vous insultez lorsque prétendre que la lutte professionnelle est en quelque sorte au même niveau de réalisme. ” Expliqua Ronda Rousey. «Oui, je comprends, lutter 300 jours par an pendant des années est incroyablement difficile pour le bodu et une profession difficile – mais savez-vous ce qui se passerait si vous participiez à 300 combats RÉELS en un an? Tu serais mort. “

Ronda Rousey a fait ses débuts à la WWE au WrestleMania 31 en mars 2015, après trois ans de course dans le championnat de combat ultime.

En 2018, Rousey deviendrait un membre à temps plein de la liste de la WWE et a rapidement capturé les promotions du championnat féminin.

“Rowdy” a rendu la ceinture de façon controversée à Becky Lynch à WrestleMania 35 et n’a pas participé à la promotion depuis.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 11 avril 2020