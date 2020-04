Ronda Rousey répond aux critiques pour son attaque contre la WWE

Comme prévu, Les récentes attaques de Ronda Rousey contre la WWE ont suscité de nombreuses réactions et de nombreuses critiques. D’autant plus qu’il n’est pas clair de quoi parlent ses déclarations, puisqu’il ne répond à personne, mais a décidé de nulle part d’attaquer à la fois la société de catch et ses fans. Il est vrai que beaucoup continuent de la critiquer pour oui, si peut-être était-ce parce qu’elle a décidé de ne pas se taire.

Ronda Rousey répond aux critiques

Dans une nouvelle publication en Twitter, Rowdy répond aux critiques.

“Quiconque est outré de moi pour avoir dit que les combattants se battent pour le plaisir n’a jamais été dans un vrai combat.

“Alors que tout le monde pointe sur la pointe des pieds pour ne pas blesser les énormes egos de certains combattants, personne ne pense à tous les vrais combattants sur lesquels ils regardent quand ils disent que la lutte professionnelle est en quelque sorte au même niveau de réalisme.

“Oui, je comprends que se battre 300 jours par an pendant des années est incroyablement dur pour le corps et une profession difficile, mais Savez-vous ce qui se passerait s’ils avaient 300 combats RÉELS en un an? Ils seraient morts“