Ronny Markes n'est pas fâché contre Josh Barnett après le scratch

HONOLULU – Ronny Markes est sans surprise déçu de l'annulation de dernière seconde de sa confrontation au Bellator 235 avec Josh Barnett.

Quelques heures avant que le duo ne se réunisse vendredi dans la tête d'affiche des poids lourds, la nouvelle a annoncé que Barnett était tombé avec une maladie grave qui avait provoqué la commission de le retirer du match contre Markes (), qui représentait les débuts de Bellator pour les deux athlètes. .

Markes a été laissé pendre, et il a exprimé sa déception en parlant avec des journalistes peu de temps après que tout se soit déroulé.

"Je me sens tellement triste", a déclaré Markes aux journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses du Bellator 235. "Je me suis entraîné deux mois et demi pour ce combat. J'ai vraiment aimé que ce combat se produise aujourd'hui, mais j'espère que Bellator m'a mis Josh et moi pour combattre à nouveau bientôt. Je voudrais vraiment le combattre et je lui ai déjà parlé et je l'ai vu et il a l'air malade. "

Bien que certains combattants s'en prennent à leur adversaire dans ce scénario, Markes a pu tout regarder avec perspective. Il a été de l'autre côté de la médaille avant, a-t-il dit, et il a en fait pu voir Barnett face à face, ce qui a dissipé tout doute sur la légitimité de tout cela.

"Je vois qu'il ne se sent pas bien", a déclaré Markes. «Il était vraiment malade. J'étais dans la même situation que lui en février au Brésil. Je suis venu pour les combattre et toute la semaine malade et le jour de mon combat j'ai eu de la fièvre, j'ai eu beaucoup de rhume et comme lui en ce moment. Je lui dis de rester en bonne santé. »

Bien que la situation soit fraîche, Markes a déclaré qu'il travaillait déjà avec Bellator pour obtenir le report du combat. Il a dit qu'il y avait une possibilité que la promotion refasse le combat au Bellator 238 le 25 janvier à Inglewood, en Californie, et pour Markes, ce serait le scénario parfait.

"Je le respecte mais j'espère que Bellator a recommencé ce combat dès que possible", a déclaré Markes. «Je voudrais vraiment me battre en janvier sur la même carte que Cyborg à Los Angeles. J'espère que Bellator met ce combat là. … (Barnett) a dit qu'il aimerait vraiment se battre en Californie parce qu'il vit là-bas. J'espère que Bellator nous y programmera. »

