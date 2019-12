Rory MacDonald aurait eu une route difficile s'il était resté à Bellator

HONOLULU – Scott Coker est en paix avec le départ de Rory MacDonald de Bellator.

Après que l'ancien champion des poids mi-moyens MacDonald (21-6-1 MMA, 3-2-1 BMMA) ait fait un déplacement d'agence libre surprise au PFL plus tôt cette semaine, Coker a parlé publiquement de ce qui s'est passé pour la première fois.

Immédiatement après le départ de MacDonald, Coker a envoyé un adieu chic sur les réseaux sociaux. MacDonald a affirmé qu'il n'avait jamais reçu d'offre officielle de Bellator de rester, et tout en gardant les histoires en coulisse pour lui, Coker a offert une certaine perspective.

"Je ne veux pas entrer dans les négociations et tout ça", a déclaré Coker à MMA Junkie vendredi après la pesée officielle du Bellator 236 à Honolulu. «Voici ce que je vais dire: au bout du compte, nous gardons les combattants que nous voulons garder. Je pense qu'historiquement, nous y avons réussi. Si nous voulons vous garder sur la liste, nous trouverons un moyen. Regardez, les agents entrent en jeu, les dollars entrent en jeu, et c'est une proposition de valeur à un moment donné. Donc pour moi, nous venons de passer. Nous avons juste dit: "Hé, nous vous souhaitons bonne chance."

"Je pense que c'est un gars formidable et je ne veux rien dire à propos de Rory à part que nous avons eu de grands combats ici ensemble, il était un excellent partenaire et maintenant il est temps pour lui de passer à autre chose."

Après un long séjour à l'UFC qui l'a vu défier sans succès le titre et prendre part à de nombreux grands combats, MacDonald a rejoint Bellator début 2017. Il a eu six combats avec l'organisation, a remporté la ceinture de 170 livres et a également combattu pour les poids moyens. sangle.

Le dernier chapitre de la carrière de Bellator de MacDonald l'a vu défendre son titre lors du grand prix des poids mi-moyens avant de perdre la ceinture face à Douglas Lima lors de leur revanche d'un million de dollars au Bellator 232 en octobre.

C'était le dernier combat de Bellator pour MacDonald. Il est devenu agent libre après avoir perdu la ceinture et signé un accord avec PFL. Coker a déclaré que MacDonald avait rempli ses obligations contractuelles.

«Nous avons eu un certain nombre de combats. Nous avons honoré ces combats. Nous avons honoré ce que nous avions dit que nous allions faire », a déclaré Coker. «Je n'ai pas de mauvais sentiments, et honnêtement, je lui souhaite bonne chance. Ça va être une route difficile ici aussi pour lui. Je lui souhaite donc bonne chance. C'est un grand combattant et il était là quand nous avions vraiment besoin d'agents libres. Dès le début de Bellator quand je suis arrivé, nous avons signé des gars et il était prêt à prendre le risque et à venir. Il fera toujours partie de l'histoire de Bellator. Il est juste temps pour lui de se battre ailleurs. "

