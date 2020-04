Rory MacDonald vs Semtex Daley: «The Red King» fait ses débuts au Bellator MMA

De 2010 à 2016, «The Red King» Rory MacDonald a été l’un des combattants les plus excitants de la division des poids mi-moyens de l’UFC (en l’écoutant parler, vous pourriez penser le contraire). En effet, il a été décrit comme «déficient en charisme» par certains, et d’autres (dont moi) se sont demandé si ses interviews maladroites n’étaient pas le sous-produit d’une mentalité de tueur qui ne prend le relais que lorsque la porte de la cage se ferme. Après une défaite décisive contre Stephen Thompson, Dana White and Co. a refusé de correspondre à une offre de contrat de Bellator MMA, et MacDonald a signé un accord avec Scott Coker en août 2016.

«Le roi rouge» était prêt à renaître.

À qui MacDonald serait-il confronté pour retrouver ses voies gagnantes après des défaites consécutives contre Robbie Lawler et Thompson susmentionné? Il a fallu quelques mois à toutes les personnes impliquées pour le comprendre, mais après y avoir longuement réfléchi, Paul Daley a été l’homme choisi pour inaugurer les débuts promotionnels de MacDonald. C’était une décision dangereuse pour MacDonald. Ses deux défaites sont survenues contre des attaquants aux mains lourdes, et peu d’hommes à 170 livres lancent de gros coups comme «Semtex». Ce n’est pas seulement ses mains, cependant – Daley venait de remporter une brutale victoire par KO au genou volant de Brennan Ward au Bellator 170.

Vous ne voudriez pas vous engager dans le genre d’échange de pouvoir à plusieurs tours avec Daley que “The Red King” a eu avec Lawler dans leur deuxième combat, un combat désormais légendaire qui a été appelé tout de “Fight of the Year” en 2015 au meilleur combat d’arts martiaux mixtes (MMA) … jamais. Aussi grand que soit ce spectacle, cependant, il était difficile de se demander s’il n’avait pas pris des années de carrière à MacDonald, lui laissant une coquille du «roi» qu’il avait été dans le passé. Même le vainqueur, Lawler, a déclaré qu’il ne voulait plus jamais avoir une autre guerre comme ça.

Ainsi, au Bellator 179, qui a eu lieu le 19 mai 2017 à la SSE Arena de Londres, en Angleterre, il n’y avait qu’une seule question dans l’esprit de tous: Rory MacDonald pourrait-il enfin revenir en forme deux ans après ce combat brutal, ou serait le cogneur de sa ville natale Paul Daley s’est littéralement frayé un chemin vers un titre de Bellator en éliminant l’ancien concurrent de l’UFC? Les deux hommes étaient en train de ronger le pied pour mettre fin à ce combat très attendu bien avant que la porte de la cage ne se ferme enfin.

Il n’a pas fallu longtemps après la cloche d’ouverture pour que la stratégie de MacDonald émerge – éviter à tout prix la guerre debout. On ne pouvait guère lui reprocher d’avoir opté pour un démontage à une jambe au lieu d’échanger des coups avec Daley. MacDonald est passé à la demi-garde et a frappé Daley à la tête avec l’un de ses coups de coude de marque, mais il a été repoussé à pleine garde et semblait fatigué d’être piégé là par le puissant Daley. Il s’est levé avec deux minutes à gauche, puis a sauté en arrière sur le dessus et (brièvement) a obtenu une monture complète, mais comme auparavant, la plupart de son sale travail avec les coudes. L’incapacité de Daley à remplir le takedown ou à se lever lui a coûté la manche.

Comme il l’avait fait au premier tour, MacDonald a ouvert le second en décrochant une frappe solide avant de tirer, cette fois en choisissant de marquer Daley d’un coup de tête. Alors qu’auparavant, Daley avait été en mesure de neutraliser au moins partiellement MacDonald en arrêtant l’amélioration de la position au sol, MacDonald avait le contrôle total sur la toile cette fois-ci. «Grand» John McCarthy était inquiet au sujet des coudes continués à la tête, mais Daley aurait dû être inquiet d’essayer de se tourner vers son côté pour se tenir debout. MacDonald a saisi l’erreur et avait serré l’étrangleur nu à l’arrière dix secondes plus tard à 1:45.

D’une manière anti-charismatique typiquement bizarre, “The Red King” avait une promesse énigmatique mais mémorable pour le champion d’alors Douglas Lima à propos d’un futur combat entre les deux, promettant de “prendre votre santé” lors de leur rencontre. Pour le moment, cependant, MacDonald avait tenu sa promesse en signant une offre que l’UFC n’était pas prête à égaler.

