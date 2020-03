Rose Namajunas a refusé le titre contre le champion de l’UFC Zhang Weili

Rose Namajunas aurait pu être celle qui a contesté le titre de champion de paille samedi à l’UFC 248.

S’exprimant sur le podcast “UFC Unfiltered”, l’ancienne championne de 115 livres Namajunas (8-4 MMA, 6-3 UFC) a déclaré qu’elle avait reçu un tir au titre contre le nouveau champion Zhang Weili, mais qu’elle a refusé.

Namajunas a perdu son titre face à Jessica Andrade en mai 2019. C’était un combat au cours duquel elle était en route pour une projection de masterclass, mais elle s’est fait claquer la tête au tour 2 et a perdu par KO.

Tout comme Yoel Romero et Jose Aldo ont des tirs au titre à venir après des pertes, Namajunas aurait certainement aussi eu un argument – et apparemment, l’UFC était d’accord avec l’idée.

Mais Namajunas avait ses raisons de ne pas se battre.

“Je pense que tout le monde a ressenti la même chose aussi”, a déclaré Namajunas. «On m’a même proposé Weili à l’époque, mais je – à l’époque, je m’occupais encore de beaucoup de mes propres choses, je me mettais juste en tête et j’ai engagé un coach mental qui m’aide à faire beaucoup de différentes choses. Et donc il y avait beaucoup de travail à faire.

“Je n’étais pas encore prêt pour ça. Je ne savais même pas vraiment si je voulais me battre à ce moment-là, juste parce que je voulais m’assurer que c’était quelque chose que je voulais faire et je ne me disais pas simplement: ‘Ayons un autre combat juste parce que je’ je suis bon dans ce domaine. »

Le revers d’Andrade a été une pilule difficile à avaler pour Namajunas, qui a eu une chute effrayante dans sa perte par élimination directe. Après un peu de temps libre pour réfléchir, elle a déclaré qu’elle avait retrouvé son amour pour le sport alors qu’elle se préparait pour un match revanche contre Andrade à l’UFC 249 à Brooklyn.

“Ce fut certainement l’une de mes pertes les plus difficiles que j’ai eues à subir”, a déclaré Namajunas. «Je pense que la chose est que je savais exactement – c’était plus facile dans le sens où je savais exactement toutes les choses que j’avais mal faites. La partie la plus difficile est de prendre la responsabilité de moi-même, et oui, peut-être que les situations autour de moi que je ne pouvais pas contrôler auraient pu être meilleures Mais j’aurais pu prendre le contrôle de beaucoup plus de choses dans ma vie. Donc, en fin de compte, assumer cette responsabilité est la partie la plus difficile de tout. »

La chute était un sujet de préoccupation, compte tenu de la façon dont elle a atterri sur son cou. Mais, Namajunas est simplement reconnaissant qu’aucun dommage permanent n’ait été fait.

«Je me suis laissé tomber sur la tête – j’aurais pu être paralysé. C’est comme «Eh bien, je n’étais pas paralysé, alors pourquoi devrais-je être paralysé de peur si cela ne se produisait pas?», A déclaré Namajunas. «Je devrais célébrer le fait que je me promène et c’est un miracle que mon cou se sente mieux que jamais au cours des dernières années. Avant cela, j’avais une fracture au cou, donc ça faisait très mal – et après ça, je me sens bien. »

