Rose Namajunas contre. Jessica Andrade 2 approuve l’UFC 249

Un match revanche entre les deux derniers anciens champions de la division Poids de paille pourrait servir de co-star du UFC 249.

Selon un rapport ESPN corroboré par MMA Fighting, un combat entre Rose Namajunas et Jessica Andrade a été verbalement accepté par les deux parties au PPV, qui sera dirigé par un concours titulaire entre le monarque de 155 livres, Khabib Nurmagomedov, et l’ancien champion par intérim, Tony Ferguson.

Namajunas n’est pas en compétition depuis UFC 237, épreuve au cours de laquelle il a été précisément détrôné par Andrade grâce à un fléau au second tour. Auparavant, «Thug Rose» avait réussi à gagner le combattant avec les défenses les plus régulières de l’histoire de la division, Joanna Jędrzejczyk, dans le UFC 217 et UFC 223respectivement.

Andrade, d’autre part, vient également d’une défaite. Le Brésilien a été éliminé en moins d’une minute par l’actuel champion, Weili Zhang, dans le UFC Fight Night Shenzhen. Cette défaite lui a valu une séquence de quatre victoires consécutives, les deux dernières par KO.

L’UFC 249 se tiendra le 18 avril au Barclay’s Center de Brooklyn, New York.