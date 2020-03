Rose Namajunas dit qu’elle a refusé le combat de Zhang Weili au milieu de doutes quant à la lutte contre l’avenir

Après la perte de son titre à l’UFC, Rose Namajunas n’était pas pressée de revenir directement sur la photo du championnat.

Namajunas venait de remporter deux victoires consécutives contre Joanna Jedrzejczyk lorsqu’elle a rencontré Jessica Andrade à l’UFC 237 en mai dernier. Tout ce qu’il a fallu, c’est une erreur – Namajunas s’accrochant à une tentative de brassard entraînant un claquement de combat – pour Andrade pour vaincre Namajunas et réclamer la couronne de paille.

Plutôt que de réserver une revanche immédiate, les entremetteurs de l’UFC sont allés avec Zhang Weili pour la première défense du titre d’Andrade et la ceinture changerait de nouveau de mains trois mois plus tard. Zhang défend maintenant contre Jedrzejczyk ce samedi à l’UFC 248 tandis que Namajunas est prêt à affronter Andrade à l’UFC 249 à Brooklyn le mois prochain.

Selon Namajunas, elle était en ligne pour un tir sur Zhang, mais a fait savoir aux responsables que sa tête n’était pas au bon endroit pour cela.

“Ouais, et je pense que tout le monde ressent la même chose aussi”, a déclaré Namajunas sur le podcast UFC Unfiltered lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’elle aurait pu être le premier challenger de Zhang. “On m’a même proposé Weili à l’époque, mais je – à l’époque, j’avais encore beaucoup à faire avec moi-même – je me mettais juste en tête, et j’ai engagé un coach mental qui m’aide à faire beaucoup de choses différentes. Il y avait beaucoup de travail à faire et je n’étais pas encore prêt pour ça.

“Je ne savais même pas vraiment si je voulais me battre à ce moment-là, juste parce que je voulais m’assurer que c’était quelque chose que je voulais faire et je ne me disais pas, ‘Ayons un autre combat juste parce que je je suis bon dans ce domaine. »

Namajunas attribue à son entraîneur mental de l’avoir aidée à développer des exercices spécifiques et des tâches à forte intensité de main-d’œuvre et également à équilibrer son entraînement mental sur le côté pendant son camp de combat. Elle a décrit son régime de santé mentale actuel comme étant plus «approfondi» que par le passé.

Il a également été question de traiter avec un ennemi interne de la propre création de Namajunas.

“Je pense que vous oubliez juste de compter vos bénédictions et je me suis rendu compte que je corrige, vous savez, beaucoup de mauvaises habitudes que je me suis créées”, a déclaré Namajunas. “Je prends le contrôle de la mienne – je l’ai un peu surnommée, mon autre personnage négatif dans ma tête, je l’ai nommée” Neggynunas “, donc je dois la contrôler et être positive” Thug Rose. “”

Immédiatement après la perte, Namajunas n’a pu s’empêcher de s’attarder sur les points négatifs. Elle s’en sortait bien contre Andrade avant le fatal coup du deuxième tour et même si elle pouvait se consoler dans sa performance en cage, il y avait des facteurs externes qui, selon elle, s’éloignaient d’elle.

Namajunas croit qu’elle a pris le contrôle de sa situation maintenant et elle peut regarder en arrière la lutte contre Andrade avec une perspective plus radieuse maintenant, surtout étant donné à quel point les conséquences auraient pu être pires.

“Ce fut certainement l’une de mes pertes les plus difficiles que j’ai eues à subir”, a déclaré Namajunas. «Je pense que la chose est, c’était plus facile dans le sens où je savais exactement toutes les choses que j’avais mal faites. La partie la plus difficile est de prendre la responsabilité de moi-même et peut-être que d’autres situations autour de moi que je ne pouvais pas contrôler auraient pu être meilleures. Mais j’aurais pu prendre le contrôle de beaucoup plus de choses dans ma vie, et finalement, assumer cette responsabilité est la partie la plus difficile de tout. »

“C’est un peu plus difficile de me pardonner juste à cause des répercussions et des conséquences qui auraient pu se produire”, a-t-elle ajouté. “En même temps, si je reste coincé là-dedans, c’est comme, eh bien ça ne l’a pas fait, donc je ne devrais pas vivre ma vie comme si c’était arrivé.

“Je ne devrais pas être,” Oh mec, je me suis laissé tomber sur la tête, j’aurais pu être paralysé. “C’est comme,” Eh bien, je n’étais pas paralysé, alors pourquoi devrais-je être paralysé de peur s’il ne “Je devrais juste célébrer le fait que je me promène et c’est un miracle que je sois en fait – mon cou se sent mieux que jamais depuis ces dernières années. Avant cela, j’avais une fracture au cou, donc ça faisait très mal et après ça, je me sentais bien. »