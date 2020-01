Rose Namajunas et Jessica Andrade se disputeront un nouveau match

Un match revanche entre les anciens champions de poids paille est en cours pour l’UFC 249.

Moins d’un an après que Jessica Andrade ait réussi un superbe coup de grâce de Rose Namajunas pour remporter le titre, la paire le reprendra en avril.

Jeudi, MMA Junkie a confirmé avec deux personnes proches de la situation qu’Andrade (20-7 MMA, 11-5 UFC) et Namajunas (8-4 MMA, 6-3 UFC) ont verbalement accepté un deuxième combat à l’UFC 249. Les gens ont demandé l’anonymat parce que l’UFC n’a pas encore fait d’annonce officielle. ESPN.com a annoncé pour la première fois la fin du combat.

L’UFC 249 se déroule le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York.La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires susceptibles de se produire sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Andrade, 28 ans, tentera de se remettre près du haut du tas à 115 livres après avoir tenu la sangle pendant moins de quatre mois. Après avoir battu Namajunas à l’UFC 237 en mai, la Brésilienne s’est rendue en territoire ennemi et a été rapidement éliminée par Zhang Weili pour annoncer la fin de sa course en tant que championne.

Beaucoup croient qu’Andrade a obtenu le titre de façon plutôt chanceuse, car elle a réussi un coup de grâce rare contre Namajunas, 27 ans, dans un combat qu’elle perdait de manière décisive avant l’arrivée. Namajunas n’a plus participé à cette compétition brutale et a ouvertement demandé si elle continuerait à participer. Elle a finalement décidé d’aller de l’avant et de se venger de la revanche.

Avec l’ajout, la gamme UFC 249 comprend désormais:

Champ Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – pour le titre léger

Jessica Andrade contre Rose Namajunas

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

