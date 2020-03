Rose Namajunas explique pourquoi elle a refusé le tir au titre contre Weili Zhang

L’ancienne championne des poids paille de l’UFC, Rose Namajunas, a déclaré qu’on lui avait offert un tir au titre face au champion en titre Weili Zhang, mais a décidé de refuser cette opportunité.

Namajunas s’est ouverte sur ce prétendu combat pour le titre et a expliqué pourquoi elle l’a refusé, lors d’un récent épisode du podcast UFC Unfiltered. Elle dit qu’elle n’était tout simplement pas sûre de vouloir continuer à se battre à l’époque – ce qui est une assez bonne raison de ne pas combattre le meilleur combattant de la division.

“Je pense que tout le monde a ressenti la même chose aussi”, a déclaré Namajunas (via MMA Junkie). «On m’a même proposé Weili à l’époque, mais je – à l’époque, je m’occupais encore de beaucoup de mes propres choses, je me mettais juste en tête et j’ai engagé un coach mental qui m’aide à faire beaucoup de différentes choses. Et donc il y avait beaucoup de travail à faire.

“Je n’étais pas encore prêt pour ça. Je ne savais même pas vraiment si je voulais me battre à ce moment-là, juste parce que je voulais m’assurer que c’était quelque chose que je voulais faire et je ne me disais pas simplement: ‘Ayons un autre combat juste parce que je’ je suis bon dans ce domaine. »

Namajunas n’a pas combattu depuis qu’elle a cédé le titre de poids de paille UFC à Jessica Andrade, qui a ensuite perdu le titre face à Zhang. Elle a perdu le combat via TKO après avoir été claquée sur la tête par Andrade.

Rétrospectivement, Namajunas admet qu’il s’agissait d’une perte difficile à gérer – en particulier compte tenu de sa nature violente – mais elle a finalement pu s’en sortir.

“Ce fut certainement une de mes pertes les plus difficiles que j’ai subies”, a déclaré Namajunas, en repensant à ce revers. «Je pense que la chose est que je savais exactement – c’était plus facile dans le sens où je savais exactement toutes les choses que j’avais mal faites. La partie la plus difficile est de prendre la responsabilité de moi-même, et oui, peut-être que les situations autour de moi que je ne pouvais pas contrôler auraient pu être meilleures Mais j’aurais pu prendre le contrôle de beaucoup plus de choses dans ma vie. Donc, en fin de compte, assumer cette responsabilité est la partie la plus difficile de tout.

«Je me suis laissé tomber sur la tête – j’aurais pu être paralysé. C’est comme «Eh bien, je n’étais pas paralysé, alors pourquoi devrais-je être paralysé par la peur si cela ne se produisait pas?» », A ajouté Namajunas. «Je devrais célébrer le fait que je me promène et c’est un miracle que mon cou se sente mieux que jamais au cours des dernières années. Avant cela, j’avais une fracture au cou, donc ça faisait très mal – et après ça, je me sens bien. »

Rose Namajunas est maintenant prête pour un match revanche avec Jessica Andrade à l’UFC 249 en avril à Brooklyn. Le combat pourrait facilement produire le prochain challenger titre paille. Weili Zhang, quant à elle, défendra son titre contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248 ce week-end.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.