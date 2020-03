Rose Namajunas révèle qu’elle a rejeté Weili Zhang et pourquoi

Rose Namajunas aura sa revanche avec Jéssica Andrade, le combattant qui a décroché le titre de paille, le 18 avril UFC 249. Dans UFC 248, ce samedi 7 mars, Joanna Jędrzejczyk aura l’occasion d’être couronné contre le champion Weili Zhang.

Dans une récente interview à UFC Unfiltered, Namajunas a révélé que a refusé d’avoir une nouvelle opportunité immédiate pour le titre. Et expliqué pourquoi.

“On m’a offert à Weili, mais en ce moment je faisais face à beaucoup de choses. J’ai embauché un coach en santé mentale. Je traversais beaucoup de choses différentes. J’avais beaucoup de travail à faire. Je n’étais pas prêt pour ça. A cette époque, je ne savais même plus si je voulais me battre. Je voulais m’assurer que je voulais vraiment continuer à faire ça et pas seulement me battre à nouveau parce que je suis bon à le faire. »

Le combattant commente également la perte du championnat.

“C’est l’une des défaites les plus difficiles que j’ai subies. C’était un peu plus facile parce que je savais exactement ce que j’avais fait de mal. La partie la plus compliquée est de prendre ses responsabilités.

«Il m’a renversé et aurait pu être paralysé. Mais non, je dois donc célébrer le fait que je vais bien. C’est un miracle que mon cou se sente mieux que jamais ces dernières années. Avant cela, mon cou me faisait beaucoup mal à cause d’une fracture. Après cela, je me sens bien. “