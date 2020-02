Ross Houston envisage les États-Unis et l’Asie après le départ de Cage Warriors

L’un des meilleurs espoirs d’Europe est officiellement un agent libre et des offres de mise en ligne avant le plus gros mouvement de sa carrière.

L’ancien champion des poids welters de Cage Warriors, Ross Houston, a annoncé mardi qu’il avait accepté les conditions de sa libération de la promotion européenne. Houston (8-0) négocie actuellement des promotions sur les côtés opposés du globe avant de mettre un papier sur un nouveau contrat.

La direction de Houston a initialement confirmé son départ de Cage Warriors avec MMA Fighting et a publié une déclaration à MMA Junkie expliquant la situation.

«Ross a été libéré. La négociation a été entre les avocats et très amicale », indiquait la déclaration initiale. «Les termes de l’accord sont couverts par un accord de non-divulgation, mais les deux parties se sont bien souhaitées.

«Ross négocie actuellement avec trois sociétés pour un combat en avril. Nous recherchons des combats en dehors du Royaume-Uni pour développer sa base de fans viraux. À l’heure actuelle, il ne cherche pas à signer avec une entreprise basée au Royaume-Uni ou en Irlande uniquement. “

L’équipe de Houston est actuellement en discussion avec un certain nombre de promotions, et son manager, Kedu Uchegbu, a confirmé mercredi au MMA Junkie qu’ils se concentrent sur l’emmener à l’étranger afin de l’exposer à un public plus large. Ils ciblent les promotions aux États-Unis et en Asie comme lieux de débarquement potentiels.

“Notre préférence actuelle est de combattre aux États-Unis ou en Asie sur une carte principale”, a déclaré Uchegbu. «C’est la clé de toutes les négociations que nous entreprenons. Nous voulons nous battre pour un titre dans les trois prochains combats. Nous pensons que Ross est l’agent libre n ° 1 dans le monde à la minute, et un chemin clair avec toute entreprise doit être défini. “

Les discussions sont en cours et Uchegbu a déclaré qu’il s’attend à ce qu’un accord pour Houston soit signé dans les deux prochaines semaines.

