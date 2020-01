Roxanne Modafferi est une ancienne ère de MMA; Je suis le futur

LAS VEGAS – Maycee Barber représente la nouvelle ère du MMA.

Samedi à l’UFC 246, Barber affronte Roxanne Modafferi, qui a 16 ans de plus et a fait ses débuts professionnels alors que Barber n’avait que 5 ans.

C’est une confrontation entre la nouvelle école du MMA et la vieille école.

“Elle est définitivement une vétéran dans ce sport, et je la respecte tellement pour cela”, a déclaré Barber. «Je veux dire, elle a plus de combats que moi comme des années sur cette terre. Donc, oui, je suis super excité et honoré de pouvoir la combattre, mais aussi excité de montrer aux gens qu’elle est l’ère la plus ancienne des arts martiaux mixtes et de l’UFC, et je suis l’avenir.

«C’est comme un combat que chaque époque, chaque âge de ce sport peut apprécier parce que vous voyez le début, et vous voyez quelqu’un qui y participe depuis si longtemps et qui existe depuis si longtemps. Je pense que c’est excitant tout autour. “

C’est un grand pas en avant pour Barber (8-0 MMA, 3-0 UFC) en termes d’expérience, mais elle entrera dans l’UFC 246 en tant que plus grand favori des paris de la nuit.

Aucune pression pour Barber, cependant.

“Je ne ressens pas (de pression). Je suis juste excité “, a déclaré Barber. “Encore une fois, c’était l’un des … Je sais que c’est très stéréotypé de dire” ce fut le meilleur camp de ma vie “, mais c’était vraiment le cas. C’est le meilleur camp que j’ai eu, des entraîneurs aux partenaires de formation et juste du soutien. L’un des meilleurs camps que j’ai eu de toute ma vie. “

Barber a campé à Roufusport, s’entraînant avec Ben Askren et l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis, qui partagera la même carte qu’elle, quand il affrontera Diego Ferreira dans le premier match.

«Pour pouvoir être sur la carte avec lui (Pettis) et voir son éthique de travail dans le gymnase, il est un peu comme cette personne que je peux admirer, et c’est super motivant et juste sympa de pouvoir être avec des personnes aux vues similaires. C’est un bon combattant à admirer. “

Avec environ 28 mois à consacrer à Barber pour battre le record de Jon Jones en tant que plus jeune champion de l’UFC de l’histoire, samedi est une étape cruciale pour le poids mouche en plein essor et invaincu.

“Je pense que c’est un combat parfait”, a déclaré Barber. “Elle est classée, je suis classée, et elle est classée juste un peu devant moi, donc c’est un défi parfait pour moi de sortir et de la ranger et d’en obtenir un autre.”

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Pour en savoir plus sur Barber, regardez la vidéo ci-dessus.

