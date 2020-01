Roxanne Modafferi répond après avoir été discréditée par le père de Maycee Barber

Roxanne Modafferi a subi un bouleversement massif au cours du week-end, frappant Maycee Barber à une victoire de décision déséquilibrée sur le undercard UFC 246.

Malheureusement, le père de Barber a suggéré que ce combat ne devrait pas compter comme une véritable perte sur le dossier de sa fille étant donné qu’elle avait subi une déchirure du LCA au début du combat.

“Le travail était terminé, le niveau de compétence à son apogée était sa seule façon de vaincre si la malchance l’embrassait sur la joue”, a écrit le père de Barber sur Instagram, minimisant ce qui était une incroyable victoire de Modafferi. «Dix secondes plus tard, une déchirure complète du LCA a transformé le probable en improbable. Même si elle a eu ses moments et a montré plus de cœur que la plupart des témoins, la nuit s’est terminée par une perte. Mais c’était une perte.

“Elle n’a pas été battue par un meilleur ensemble de compétences”, a ajouté Barber. «Elle a été battue par une étape et une tournure malheureuses des événements. C’est hors de son contrôle. La victoire que nous en retirons est que nous savons maintenant que nous avons le plus haut niveau de cœur pour correspondre au plus haut niveau de compétence du jeu. J’ai vu comment les athlètes réagissent lorsque cette blessure survient. Très, très peu restent debout, sans parler de combattre un MMA pendant 15 minutes et survivent encore. C’est fou. “

Il n’a pas fallu longtemps à Modafferi pour prendre vent de cette déclaration. Comme prévu, la combattante toujours classe semble prête à effacer ces commentaires et dit qu’elle respecte toujours Barber pour être un guerrier.

Meh, les pères sont censés être partiaux et dire des choses stupides. Le mien disait: «Je suis fier de toi… alors tu te retires encore?» Mais plus maintenant. 🙂 Au moins, elle ne l’a pas dit. Je respecte toujours Macyee pour être un guerrier. https://t.co/aeulab0edj

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 22 janvier 2020

Que pensez-vous de cette réponse élégante de Roxanne Modafferi?

