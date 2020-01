Roxanne Modafferi sur la victoire de l’UFC 246 contre Maycee Barber: “ Je gagnais avant que son genou ne soit blessé de toute façon ”

Crédit d’image: UFC.com

Roxanne Modafferi était la plus grosse outsider de toute la carte UFC 246, entrant dans la cage pour son combat avec Maycee Barber à +600.

Pourtant, le vétéran de 39 combats a fait le travail en remportant la décision à l’unanimité, à chaque tour, dont un 10-8 sur le tableau de bord d’un juge.

C’était une performance que personne, sauf Modafferi et son équipe, n’a vu venir.

“C’est un tel soulagement et je suis tellement content de ma performance pour ce combat”, a déclaré Modafferi à BJPENN.com. «J’avais vraiment tellement confiance en moi après le premier tour. J’ai travaillé sur ma technique et ma puissance derrière mes frappes et j’ai été surpris de leur efficacité. Ça s’est passé comme un boom. Je l’ai frappée et je m’attendais à un coup de poing mais rien. Mes frappes ont donc été plus efficaces que je ne le pensais. »

Bien que Modafferi ait fait le travail, beaucoup de gens parlaient de Barber après coup, alors qu’elle déchirait son LCA dans le combat. Lorsque le médecin est entré dans l’Octogone entre le deuxième et le troisième round, «The Happy Warrior» était confus quant à ce qui se passait. Mais, on n’a jamais pensé à attaquer le genou blessé de Barber et essayer de le blesser encore plus.

«J’étais très perplexe. Je ne les ai jamais vus vérifier le membre de quelqu’un comme ça auparavant. Mes entraîneurs me criaient de le garder debout parce que son genou était blessé. Pas une seule fois je n’ai eu l’idée de donner un coup de pied au genou », a expliqué Modafferi. «Je pense que cela vient de ma philosophie d’artiste martial. Mon objectif est de faire abandonner quelqu’un sans lui faire mal. C’est pourquoi j’adore le jiu-jitsu et les étranglements et les brassards parce que vous pouvez les faire taper et les battre, mais ils ne sont pas douloureux.

«Donc, pas une seule fois je n’ai eu l’idée de me donner un coup de pied au genou. Mais j’étais totalement disposé à en profiter car elle était moins mobile. J’allais bouger plus, frapper plus. Je voulais garder debout. Mais ensuite, elle est tombée et j’étais comme d’accord, je vais faire mon jeu de jiu-jitsu sur elle. “

Même si Barber s’est blessé, Modafferi gagnait le combat avant la blessure. Donc Modafferi sait que cela ne peut pas être une excuse que les fans utilisent à propos de ce combat comme raison pour laquelle elle a gagné.

Bien que Modafferi ait remporté la victoire, elle n’en est pas totalement satisfaite car Barber a subi une blessure et tout son objectif est de s’assurer que personne ne se blesse.

“Je souhaite qu’elle n’ait pas été blessée, mais pas à cause de la raison pour laquelle vous avez dit [so fans couldn’t say you only won because of the injury]. La raison en est que je ne veux pas que quelqu’un se blesse. Je veux battre mon adversaire sans lui faire mal », a-t-elle déclaré. “C’était un accident et maintenant elle a mal et doit s’asseoir des mois et des mois ou presque un an et c’est dommage.”

Ce qui était bizarre pour Roxanne Modafferi était après le combat, Barber lui a enlevé le micro pour dire qu’elle avait fait briller Modafferi.

“Elle a pris le micro [to say] que c’était un honneur de me battre ce qui était cool. Elle a ensuite dit qu’elle s’était excusée pour sa performance mais cela a fait briller Roxanne », a-t-elle déclaré. «Je me sentais un peu comme si elle disait que je n’étais bien que parce que son genou était blessé. Mais je pensais qu’elle était jeune et je n’y pensais pas. De toute façon, je gagnais avant que son genou ne soit blessé. »

En fin de compte, Modafferi dit qu’une tonne de gens l’ont contactée pour lui faire savoir qu’ils ont gagné des centaines ou des milliers de dollars en la pariant. Elle dit que c’est incroyable le soutien qu’elle reçoit mais sait que le chemin vers le sommet ne s’arrête pas là.

L’espoir pour Modafferi est de rester actif mais elle ne se soucie pas de qui elle se bat ensuite. Au lieu de cela, elle a un message simple. Alignez-les.

«Je n’ai peur de personne dans la division des poids mouches qui puisse réellement faire du poids. Celui qui veut me dénoncer contre l’UFC, je les retirerai, alors alignez-les. »

Selon vous, qui devrait affronter Roxanne Modafferi après sa victoire sur Maycee Barber?

