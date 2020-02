Royce Gracie fait l’éloge de son collègue Conor McGregor

Royce Gracie est une légende du MMASans votre contribution, l’UFC ne serait probablement pas la même aujourd’hui. C’est pourquoi, quand il parle, nous devons toujours l’écouter. Et récemment, il l’a fait pour un jeune combattant irlandais.

Royce Gracie fait l’éloge de James Gallagher

Dans des déclarations récentes à MMA Fighting, il a dédié de bonnes paroles à James Gallagherjeune star de Bellator et membre de SBG Ireland, équipe de Conor McGregor.

“Il a beaucoup de talent et aussi beaucoup de discipline. Il ne s’agit pas seulement d’être un combattant talentueux, il faut être discipliné pour obtenir ce que l’on veut réaliser. Tout le monde a la possibilité d’être champion du monde, il s’agit de garder la tête bien en place. »

Gracie a également consacré quelques mots aux terres irlandaises.

«Si ce n’était pas parce qu’il fait si froid, ce serait un endroit merveilleux! Les gens, la nourriture … Tout le monde … Tout y est super“.

Le jeune combattant irlandais de 23 ans a un dossier de 10-1. C’est l’une des plus grandes promesses des arts martiaux mixtes. Il a perdu son premier combat mi-2018 et depuis lors Il a remporté trois combats consécutifs et a repris son élan. C’est une question de temps qui explose comme il semble.

