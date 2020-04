Royce Gracie vs Ken Shamrock III – Bellator donne une nouvelle chance au “plus dangereux”

Bellator MMA a profité d’un combat initialement promu par EliteXC en mettant Ken Shamrock et Kimbo Slice dans la cage du Bellator 138 en 2015. Le spectacle s’est avéré être un grand succès pour la promotion en général et Slice en particulier, mais Shamrock a / k / a «L’homme le plus dangereux du monde» a subi sa troisième défaite par KO technique lors de ses cinq derniers combats. Peut-être que c’était à prévoir puisque Shamrock avait déjà 51 ans à l’époque, mais ni la promotion ni Shamrock n’allaient abandonner sa valeur de nom aussi facilement.

Conférence de presse d’avant-combat Shamrock vs Gracie 3

Scott Coker a offert à Shamrock (28-16-2) et à une autre légende du MMA, Royce Gracie (14-2-3), une chance de revenir sur leur querelle une troisième et dernière fois. Ce fut sans doute un match beaucoup plus équitable en ce qui concerne l’âge, Gracie avait 49 ans à l’approche de leur combat alors que Shamrock venait juste d’avoir 52 ans. lui-même dans la trilogie. Les deux combats précédents avaient été une perte de soumission à l’UFC 1 et un tirage au sort à l’UFC 5. Shamrock était sur le point de partir.

Même si “Age in the Cage” a été décrié par les écrivains sportifs qui pensaient que le combat était une grosse erreur, les “sales sales” en ont fait la plus grande foule live du Bellator MMA à ce jour. Pour Gracie, c’était son premier combat de MMA depuis 2007, où une victoire dans son match revanche contre Kazushi Sakuraba a été entachée par un résultat de stéroïdes extrêmement positif lors de son test de dépistage de drogue. Gracie devrait être propre, maigre et méchant tandis que Shamrock devait avoir plus d’essence dans le réservoir que lors de son dernier combat. Ils pesaient la veille à 190,8 et 201,2 livres respectivement pour le combat.

Jacob Montalvo était le troisième homme dans la cage pour cet événement principal et il avait du pain sur la planche. Gracie l’a fait en fait – il a refusé de s’envelopper les mains avant le combat et la commission athlétique n’a eu aucun problème avec cela. C’était un risque énorme pour Gracie, car il pouvait casser plusieurs os dans chaque main avec un mauvais coup de poing. Cela explique facilement pourquoi il était plus à l’aise pour lancer des coups de pied dans les jambes que des tirs vers le dôme, tout en gardant Shamrock à la fois hors de portée et juste assez proche pour un coup puissant.

Juste après les deux minutes de la première manche, les choses se sont rapidement dégradées pour Shamrock. Les deux hommes se sont attachés pour jeter les genoux et, à première vue, il semblait que Gracie l’avait amené au sol après qu’un genou ait été connecté à la tête. Les téléspectateurs à la maison et en regardant la rediffusion dans le bâtiment peuvent avoir ressenti différemment – Shamrock a certainement fait. C’est au moins plausible que Shamrock souffrait de l’effet retardé d’une attaque au genou à l’aine alors qu’il se flétrissait.

Montalvo n’a pas appelé ce qu’il n’avait pas vu, alors Shamrock n’a pas pu bénéficier d’un arrêt pour récupérer, ni d’une disqualification pour un combat mettant fin à un coup bas, alors quand Gracie a commencé à verser des coups de poing sur le sol, c’était un autre Défaite de TKO pour “L’homme le plus dangereux du monde” à 2:22 de la première manche. Shamrock a verbalement protesté et a crié “IL A FAIT LE BUT” et à ce jour insiste sur le fait que Gracie s’en est tiré avec une faute, même s’il ne blâme pas Jacob Montalvo pour sa décision dans la nuit.

Le point de vue de Shamrock a été rendu sans objet en raison du fait que, comme Gracie une décennie avant, il a échoué à un test de drogue pour les stéroïdes et n’était pas en mesure de plaider l’équité lorsque l’avantage injuste était franchement le sien. Il n’a pas combattu pour Bellator depuis et c’est pour le mieux pour tous les intéressés.

