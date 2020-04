Rozenstruik: la division poids lourds de l’UFC a besoin d’un titre provisoire avec Miocic-Cormier en attente

Ultimate Fighting Championship (UFC) n’a aucun scrupule à créer des titres intérimaires pour pimenter les choses, en particulier quand cela permet une meilleure promotion. C’est pourquoi Tony Ferguson contre Justin Gaethje a été réservé pour le bracelet de remplacement, malgré un calendrier définitif pour le retour du champion léger Khabib Nurmagomedov.

À cette fin, le concurrent des poids lourds Jairzinho Rozenstruik fait campagne pour que sa confrontation percutante contre Francis Ngannou soit convertie en combat pour le titre intérimaire, car le pilier actuel de la division, Stipe Miocic, est mis à l’écart jusqu’à nouvel ordre et incapable de terminer sa trilogie Daniel Cormier.

“Je pense que la division des poids lourds en a besoin”, a déclaré Ngannou au MMA Junkie. “C’est un peu ralenti avec le combat de Stipe et Cormier, et nous ne savons pas quand le champion va revenir. Alors pour l’instant, mettez une ceinture provisoire. Je pense que le poids lourd (division) en a besoin pour avancer. »

Le “Bigi Boy” 10-0 devrait entrer en collision avec Ngannou lors du prochain événement de pay-per-view (PPV) le 9 mai, qui comporte déjà trois combats de titres potentiels. Le gagnant de Rozenstruik-Ngannou est un verrou pour le gagnant de Miocic-Cormier 3, en supposant que le délai d’expiration du coronavirus ne prend pas sa retraite “DC”.

“Quoi de mieux que de se battre pour un titre dans un grand match?” Demanda Rozenstruik. «C’est déjà un gros match, et si vous mettez le titre (provisoire), ça va être plus intéressant pour nous deux. Mais pour l’instant, c’est toujours pareil: c’est un combat. Je le veux vraiment mal, et quand ça arrivera, je serai en meilleure forme. “

Rozenstruick, 32 ans, a été vu pour la dernière fois éliminer Alistair Overeem à l’UFC sur ESPN 7.