Ruby Riott a souffert d’une blessure à l’épaule pendant une décennie

Ruby Riott est revenu à la WWE RAW d’une blessure il y a quelques mois. Il était hors de combat après avoir subi une double opération à l’épaule. C’était un problème qu’il a souffert pendant longtemps.

Lors d’une interview sur le podcast de Swerve City, Ruby Riott a révélé qu’elle avait du mal avec son épaule blessée depuis 10 ans. Lorsqu’elle est allée voir son chirurgien, Riott a été informée que sa blessure à l’épaule s’était aggravée au fil des ans. C’est quelque chose avec lequel il a lutté pendant longtemps. Maintenant, elle a enfin résolu ce problème.

«Donc, pour tous ceux qui ne le savent pas, j’avais deux labrums déchirés sur mes deux épaules. J’ai dû mettre sept ancres sur ce [hombro derecho] et huit dans ce [hombro izquierdo] et ils ont pris un éclat d’os sous moi. «

« Apparemment, selon mon chirurgien, j’ai eu les deux blessures pendant dix ans. Ils venaient de quand j’ai commencé à me battre. Cela avait causé la blessure quand j’ai commencé, puis les dix années de lutte se sont écoulées et se sont progressivement aggravées, de pire en pire, et j’ai subi la première intervention chirurgicale puis, six mois plus tard, j’ai subi la deuxième opération chirurgicale, puis je suis sortie. pour un total de dix mois au total. «

« Mais c’était la partie difficile de la partie mentale de tout cela. Comme si les épaules étaient définitivement une rééducation difficile. Je suppose que vous pourriez dire que c’était ma première véritable blessure et que c’était quelque chose que j’avais traité si longtemps, que j’avais la possibilité de décider quand le faire et je l’ai résolu. C’est quelque chose que vous pouvez tolérer. Ce n’est pas comme une déchirure dans votre LCA ou autre chose. Comme quelque chose d’immédiat que vous devez réparer immédiatement et quelque chose que vous pouvez savoir. Il suffit de choisir l’heure correcte, car l’heure n’a pas été choisie pour moi, elle n’a jamais été correcte. Je me disais: «Oh, je dois faire ça. Oh, je dois faire ça. Cela peut attendre. » C’était comme, « Mes épaules peuvent attendre. »

« Mes épaules peuvent attendre » et je l’ai reporté et reporté et reporté à un point où je pouvais à peine faire de l’exercice. Je l’ai remarqué davantage au gymnase lors de certains exercices. Comme si mes épaules se détachaient, et beaucoup de choses sur le ring, j’ai travaillé comme ça pendant plusieurs années et ça a été dix mois difficiles. J’étais seul à la maison depuis longtemps et mentalement je pense que je devais aimer les parties les plus profondes de moi et ici [mentalmente] et j’ai en fait dû chercher et obtenir de l’aide, et récemment je suis devenu plus ouvert à ce sujet parce que je pense que c’est quelque chose: la santé mentale est définitivement quelque chose que je ressens parce que nous n’en parlons pas beaucoup, les gens pensent que toute sorte de maladie ou le trouble mental est mauvais ou mauvais. J’aime donc être ouvert à ce sujet. J’ai le TDAH chez les adultes, j’ai de l’anxiété et parfois je souffre de dépression et je le reconnais et je dis, ok, maintenant c’est ce que j’ai. Que je vais faire?’ »

«Je devais voir un thérapeute et je faisais ma rééducation pour ma physiothérapie, mais je faisais aussi ma thérapie mentale. Je suis revenu et je me sentais mieux. Je me sentais bien où j’étais et comment je me sentais bien physiquement, mentalement et émotionnellement, c’était certainement quelque chose que je pensais devoir faire dans ma carrière pour m’améliorer dans tous les aspects de ma carrière. »