RUPTURE | L’UFC cible Darren Till contre Robert Whittaker pour la tête d’affiche de l’UFC Dublin

Selon un rapport d’ESPN, l’UFC vise un combat de poids moyen entre l’ancien champion Robert Whittaker et le candidat à la hausse Darren Till comme événement principal pour l’UFC Dublin le 15 août.

Le rapport d’ESPN précise que le combat n’est pas encore officiel, mais est en cours de finalisation.

Darren Till n’a pas combattu depuis novembre, lorsqu’il a fait ses débuts dans la division des poids moyens de l’UFC avec un triomphe de décision sur l’ancien challenger par intérim Kelvin Gastelum. Avant cela, Till était en compétition dans la division des poids mi-moyens de l’UFC, où il a remporté des victoires contre Donald «Cowboy» Cerrone et Stephen «Wonderboy» Thompson avant de se retrouver à court dans un combat pour le titre avec Tyron Woodley et un autre combat avec Jorge Masvidal . Le Britannique, originaire de Liverpool, a une fiche globale de 18-2-1.

L’Australien Robert Whittaker, quant à lui, a une fiche de 20-5 au total et n’a pas combattu depuis qu’il a cédé le titre des poids moyens de l’UFC à Israël Adesanya en octobre. Avant cela, il avait remporté des victoires consécutives contre Yoel Romero – qui étaient toutes deux des guerres absolues. L’ancien champion devait brièvement revenir dans la cage contre Jared Cannonier à l’UFC 248, mais a été contraint de quitter le combat prévu en raison de problèmes personnels. On ne sait toujours pas de quel type de problèmes personnels il s’occupait, mais si les commentaires du président de l’UFC Dana White sur la question étaient une indication, ils étaient sérieux.

“Permettez-moi de vous le dire ainsi”, a déclaré White à Submission Radio lorsqu’on lui a demandé pourquoi Whittaker s’était retiré de l’UFC 248. “C’est personnel pour Whittaker. Si Whittaker veut en parler, il le peut, mais je vous le dis, lorsque vous parlez de quelqu’un dont les priorités sont au bon endroit, qui est complètement désintéressé et qui est au fond un bon être humain, c’est Robert Whittaker.

«La raison pour laquelle Robert Whittaker ne se bat pas dans ce combat est l’une des choses les plus altruistes que j’ai vues dans ma vie. C’est un homme bon, c’est un bon être humain, et j’ai beaucoup de respect pour lui. Bonne chance à lui dans ce qu’il a à faire en ce moment. Je ne peux pas mettre des mots et exprimer ce que je ressens à propos de Robert Whittaker. Il est la vraie affaire, mec. “

Selon vous, qui sortira vainqueur de ce combat ciblé entre Robert Whittaker et Darren Till?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.