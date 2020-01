Ryan Bader défend le titre des poids lourds légers contre Vadim Nemkov au Bellator 243

Le champion de deux divisions Ryan Bader reviendra à 205 livres pour son prochain combat alors qu’il défendra le titre des poids lourds légers contre Vadim Nemkov au Bellator 243 le 9 mai à San Jose, en Californie.

Le combat pour le titre a été annoncé samedi dans le cadre de l’émission Bellator 238 en provenance de Los Angeles.

Bader a taquiné son retour aux poids lourds légers après avoir remporté le Grand Prix Bellator des poids lourds, puis avoir défendu sa ceinture contre Cheick Kongo l’année dernière. Bien que ce combat se soit terminé par un non-combat, Bader a décidé qu’il était temps de retourner à son ancien terrain de jeu à 205 livres où il a remporté le titre et l’a défendu auparavant contre Linton Vassell avant de passer au poids lourd.

Quant à Nemkov, il obtiendra enfin sa chance à l’or Bellator après avoir remporté quatre combats consécutifs dans la promotion et six d’affilée au total.

Plus récemment, le Russe a vaincu l’ancien champion des poids moyens de Bellator Rafael Carvalho et il détient également des victoires sur les anciens champions des poids lourds légers Phil Davis et Liam McGeary.

Bader contre Nemkov figurera sur la dernière carte Bellator à San Jose, et d’autres combats devraient être annoncés dans les semaines à venir.