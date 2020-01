Ryan Bader défendra le titre des poids lourds légers au Bellator 243 contre Vadim Nemkov

Image: Bellator sur Instagram

Ryan Bader cherchera à défendre son titre des poids lourds légers pour la première fois depuis novembre 2017.

Sur l’émission Bellator 238, Bader a annoncé qu’il affrontera Vadim Nemkov le 9 mai à San Jose, en Californie, au Bellator 243. Le champion a récemment révélé qu’il allait défendre le titre des poids lourds légers sur les réseaux sociaux.

L’actuel champion des poids lourds légers et des poids lourds à Bader, a passé les deux dernières années à se battre aux poids lourds. Il a remporté la ceinture vacante après avoir remporté le Grand Prix des poids lourds avec une victoire par élimination contre Fedor Emelianenko.

Bader vient de s’affronter contre Cheick Kongo au Bellator 226, où il cherchait à défendre son titre des poids lourds. Le combat a été annulé après plusieurs coups d’œil sur Kongo qui l’ont empêché de voir. Avant cela, il avait remporté la victoire sur Emelianenko. Ses autres victoires dans le grand prix sont venues sur Matt Mitrione et une victoire de TKO sur King Mo.

Lors de son dernier combat à 205 livres, il a défait TKO’d Linton Vassell pour défendre son titre pour la première fois. Après avoir signé avec Bellator, il a reçu un tir au titre immédiat et a devancé une décision partagée sur Phil Davis pour remporter la ceinture.

Vadim Nemkov, quant à lui, a un dossier de 11-2 en tant que professionnel et une séquence de six victoires consécutives très impressionnante, dont une fiche de 2-0 à Bellator. Il a perdu des combats consécutifs dans RIZIN à Jiri Prochzaka par TKO et par décision partagée à Karl Albrektsson.

Dans sa carrière, le Russe a remporté des victoires notables sur Liam McGeary, Phil Davis et, plus récemment, Rafael Carvalho. Ce sera sa première fois à se battre pour l’or Bellator.

Ce combat sera l’événement principal et d’autres combats seront annoncés prochainement.

Qui voyez-vous gagner ce combat entre Ryan Bader et Vadim Nemkov au Bellator 243 en mai? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.