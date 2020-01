Ryan Bader défendra le titre des poids lourds légers de Bellator en avril

Image: Bellator sur Instagram

Le champion-champion du Bellator, Ryan Bader, fera une pause dans la division des poids lourds alors qu’il redescend vers les poids lourds légers pour y défendre sa ceinture en avril.

Bader lui-même a annoncé mardi sur son Instagram qu’il redescendrait à 205 livres pour défendre son titre des poids lourds légers. Un adversaire, une date ou un lieu n’ont pas été révélés par Bader, mais il a dit aux fans de s’attendre à des nouvelles bientôt.

Voici ce que Bader a écrit à ses fans sur ses réseaux sociaux.

«À peu près à ce moment-là pour revenir après ça! Se maigrir et défendre le titre des poids lourds légers de 205 livres en avril. Plus de nouvelles bientôt @bellatormma ”

Le président du Bellator, Scott Coker, a récemment confirmé que le prochain combat de Bader serait à 205 livres. L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter et star de l’UFC a signé avec Bellator en 2017 et a battu Phil Davis lors de son premier combat dans la promotion pour devenir le champion des poids lourds légers de Bellator. Il a ensuite défendu sa ceinture une fois contre Linton Vassell en novembre 2017 mais a combattu exclusivement en tant que poids lourd depuis lors.

Bader a battu Muhammad Lawal, Matt Mitrione et Fedor Emelianenko en 2018 et 2019 pour remporter le Grand Prix Bellator des poids lourds et le championnat des poids lourds vacant de la promotion. Sa première défense du titre contre Cheick Kongo ne s’est pas déroulée comme prévu, car le combat a été mené à un concours nul en raison d’un coup de œil, mais Bellator a évidemment vu suffisamment de Bader avant que le combat ne soit arrêté pour ne pas justifier une revanche immédiate pour Kongo.

Il reste à voir qui Bader se battra dans sa prochaine défense de titre des poids lourds légers. Une possibilité est Vadim Nemkov, qui est invaincu au cours de ses six derniers combats et un parfait 4-0 à Bellator. Une autre option pour Bader pourrait être le champion de RIZIN, Jiri Prochazka, qui vient de remporter une victoire rapide par KO contre son ami et coéquipier CB Dollaway. L’un ou l’autre de ces combattants serait un adversaire digne de la prochaine défense du titre de Bader à 205 livres.

Contre qui voudriez-vous voir Ryan Bader défendre le titre Bellator des poids lourds légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.