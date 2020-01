Ryan Bader revient défendre le titre des Light Heavyweight contre Vadim Nemkov le 9 mai

Bellator: «Bader vs Nemkov» sort le 9 mai 2020 au SAP Center de San Jose, en Californie. L’événement Bellator MMA, encore non numéroté, n’a pour l’instant qu’un seul combat, mais c’est celui que la division Light Heavyweight souhaite depuis un certain temps.

Ryan Bader (27-5, 1 NC) est un «champion» tenant des ceintures de 205 et 265 livres, mais il a été plus occupé dans la dernière division récemment après avoir battu Fedor Emelianenko en finale du Grand Prix des poids lourds. Cela signifie que sa dernière défense du titre à Light Heavyweight était en 2017 contre “The Swam” Linton Vassell, qui ironiquement est passé à Heavyweight lui-même.

“Dark” Bader a annoncé au Bellator 238 qu’il affronterait Vadim Nemkov (11-2), actuellement sur une séquence de six victoires consécutives avec deux victoires sur les anciens champions du monde dans “Mr. Merveilleux »Phil Davis et Rafael Carvalho. Cette fois, un titre mondial sera en jeu dans le plus grand combat de la jeune carrière de Nemkov.

La carte principale de Bellator San Jose sera diffusée simultanément sur Paramount Network et DAZN à 22 heures. ET avec plus de combats à annoncer à une date ultérieure.

