Ryan Bader vs Fedor Emelianenko à Bellator 214

Plus d’un an plus tard, il est la victoire de Ryan Bader clair sur Fedor Emelianenko a été l’un des plus importants de sa carrière.

Le natif de l’Arizona a stoppé Emelianenko à seulement 35 secondes de son concours des poids lourds dans l’événement principal du Bellator 214 en janvier 2019. La victoire a couronné Bader (27-5 MMA, 5-0 BMMA) en tant que vainqueur du Grand Prix des poids lourds et du Champion poids lourd Bellator. La victoire lui a également fait un champion-champion, comme il tenait déjà le titre des lourds légers. Bader a également étendu sa série de victoires à sept avec la finition.

La victoire de Revivre Bader sur « Le dernier empereur » dans la vidéo ci-dessus.

Maintenant, Bader se prépare à défendre son titre des poids lourds légers pour la deuxième fois lorsqu’il rencontre Vadim Nemkov le 9 mai au SAP Center de San Jose, en Californie. Bader n’a pas défendu son titre de 205 livres depuis qu’il a arrêté Linton Vassell à novembre 2017.

