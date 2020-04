Ryan Benoit détaille sa blessure en 2018, révèle que l’UFC a réservé un combat contre Tyson Nam

Lorsque la pandémie de coronavirus a bouleversé le calendrier à venir de la promotion, Ryan Benoit a répondu à l’appel de l’UFC.

Un poids mouche UFC, Benoit (10-6 MMA, 3-4 UFC) a accepté l’offre de la promotion – un combat du 2 mai contre Tyson Nam sur une terre de réserve indienne en Californie. L’événement n’a jamais eu lieu, Disney et ESPN demandant à l’UFC de reporter la carte à une date ultérieure.

Benoit a aimé la réservation du 2 mai. Bien que l’événement ait été reporté, la confrontation peut ne pas se faire au bord du chemin. Benoit espère que le couple sera préservé, le combat ayant lieu à une date ultérieure.

«J’aime vraiment cette réservation», a récemment déclaré Benoit. a déclaré MMA Junkie. «Je pense que tous les combats qu’ils ont réservés pour ces prochains combats sur l’île ou la réserve indienne, ce seront probablement les premiers combats avec lesquels ils rempliront les premières cartes de combat. Je ne sais pas à quel point c’est vrai. Je sais qu’il y avait d’autres gars avant la pandémie qui ont signé pour les événements à venir dans deux mois.

«Je ne sais pas vraiment comment ça va marcher à partir de maintenant, mais j’espère que nous pourrons garder l’adversaire et continuer à nous préparer pour ce gars. Nous n’aurons pas à changer les plans de jeu ou quoi que ce soit. Nous pouvons poursuivre ce plan. »

S’entraîner au milieu d’une urgence nationale n’est pas facile, a admis Benoit. Avec une famille à la maison, Benoit est nerveux de ramener accidentellement un virus du gymnase. Cependant, il fait tout ce qu’il peut pour empêcher que cela se produise.

«Avant de me battre, j’essayais simplement de rester occupé et de m’entraîner aussi souvent que possible», a déclaré Benoit. «C’est assez difficile en ce moment. Personne ne va au gymnase. Même en allant au gymnase, j’ai des enfants à la maison, donc c’est un peu difficile de (contrôler) avec qui vous entrez en contact et avec combien de personnes vous voulez être avec vous. Si vous les obtenez d’eux, vous allez les rapporter à la maison. Ça a été incroyablement difficile.

Depuis novembre 2017, Benoit n’a fait qu’un seul pas dans la cage de l’UFC. En proie à des blessures, dont une horrible fracture des côtes, Benoit a participé le plus récemment à l’UFC sur ESPN + 23 en décembre.

“Surtout juste des blessures”, a déclaré Benoit, de la cause du raisonnement pour la mise à pied. «Juste après mon dernier combat à la mouche, je m’étais cassé la main et cassé le pied pendant le combat. J’ai dû prendre un peu de temps et laisser les blessures guérir. Ensuite, nous essayions de revenir en été. Ils nous ont dit qu’il allait y avoir une carte de combat en septembre à Dallas. Nous essayions de tenir et de tenir et de tenir pour cette carte de combat. Nous avons obtenu la carte de combat à Dallas.

«Quelques jours avant le combat à Dallas, je me suis cassé une côte. Ma côte était déplacée et assise devant mon foie. Beaucoup de médecins m’ont dit: «Soyez prudent en vous penchant et en vous levant car il est assis à environ un demi-pouce devant votre foie. Si cela vous perce le foie, cela pourrait être la fin de votre carrière. »»

Le combat aller-retour de Benoit contre Heili Alateng en décembre était proche. Finalement, une décision partagée a été notée pour son adversaire. Le combat était disputé au poids coq, ce qui semblait être une bonne décision à l’époque. Cependant, à mi-chemin du camp, Benoit s’est rendu compte que le poids des mouches aurait dû rester chez lui.

«J’ai dû prendre un bon congé pour laisser cette blessure guérir», a expliqué Benoit. “Nous sommes revenus un peu lourds et c’est pourquoi nous avons décidé d’aller au poids coq. Au milieu du camp de combat des poids coq, nous nous disons: «Vous savez quoi? Nous sommes meilleurs en mouche. “”

Découvrez l’interview complète de MMA Junkie avec Benoit dans la vidéo ci-dessous.

.