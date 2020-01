Ryan Hall appelle à des combats contre Jose Aldo ou Frankie Edgar, affirme que plusieurs combattants classés l’ont rejeté

Ryan Hall veut juste se battre.

L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter, qui siège actuellement à 4-0 dans sa carrière à l’UFC, a apparemment du mal à trouver une opposition digne. Dans un post sur Instagram, Hall a exprimé ses frustrations tout en affirmant que plusieurs combattants classés avaient refusé l’opportunité de lui faire face.

En réponse, le lutteur de 34 ans tourne son attention vers quelques légendes de l’UFC en tant qu’adversaires potentiels dans l’espoir que l’une d’entre elles accepte son défi.

“Je n’ai jamais pensé que je devrais suivre cette voie, mais encore une fois, je n’ai jamais imaginé une liste de blanchisseurs de durs professionnels classés refusant de se battre avec un enfant maigre et clignotant de la banlieue”, a écrit Hall.

«Frankie Edgar et Jose Aldo sont deux personnes pour qui le courage ne sera jamais un problème et c’est pour cette raison que je les admire depuis que je les ai vus concourir pour la première fois il y a des années. Peut-être que l’un d’entre eux serait prêt à intervenir pour montrer à tout le monde comment c’est fait? Choisissez l’heure et le lieu, les garçons. Je serais là.”

Hall n’a pas concouru depuis juillet dernier quand il a obtenu une décision unanime sur Darren Elkins, qui a suivi sa victoire de soumission sur le Temple de la renommée de l’UFC B.J. Penn.

Il a également eu du mal à trouver des adversaires dans le passé après avoir passé plus de deux ans entre son combat avec Penn et sa victoire précédente sur l’ancien challenger du titre Gray Maynard.

Hall espère évidemment que d’anciens champions comme Aldo ou Edgar tiendront compte de son appel, bien qu’il soit impossible de dire si l’un ou l’autre match se réunira.

Aldo a appelé à une lutte contre le champion des poids coq Henry Cejudo après une perte de décision partagée lors de ses débuts de 135 livres contre Marlon Moraes en décembre dernier.

Pendant ce temps, Edgar se remet d’une défaite au premier tour contre TKO face au “Zombie coréen” Chan Sung Jung à l’UFC Busan en Corée du Sud. Il a précédemment déclaré qu’il prévoyait également de passer au poids coq à un moment donné en 2020.

Hall restera en attente pendant qu’il attend un mot de l’UFC sur un adversaire prêt à signer le contrat pour lui faire face alors qu’il cherche à poursuivre son ascension dans les rangs des poids plumes.