Ryan Hall contre Ricardo Lamas ajoutés à l’UFC Oklahoma City

Un combat poids plume entre Ryan Hall et Ricardo Lamas a été ajouté à la prochaine carte UFC Fight Night 174 à Oklahoma City.

La carte a lieu le 2 mai au Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City, Oklahoma. L’événement principal de la carte est un combat de poids moyen de cinq rounds entre Chris Weidman et Jack Hermansson. Hall contre Lamas sera probablement l’un des combats principaux.

L’UFC a officiellement annoncé Hall vs Lamas sur son Twitter.

IL EST FINALEMENT DE RETOUR! 👏 @ RyanHall5050 revient pour affronter le @RicardoLamasMMA toujours dangereux! #UFCOKC

3 mars 2020

Hall cherche un adversaire depuis des mois mais en vain. Il espérait décrocher un des 15 meilleurs adversaires, mais selon Hall, un certain nombre de poids plumes classés au-dessus de lui ont refusé de lui faire face. Lamas n’est actuellement pas classé dans le top-15 mais il est un poids plume très respecté et un vétéran de longue date de la division qui devrait donner un bon combat à Hall.

Hall (8-1) est le poids plume n ° 13 au monde. Il est à ce jour 4-0 à l’UFC avec des victoires sur BJ Penn, Darren Elkins, Gray Maynard et Artem Lobov. Il a également remporté The Ultimate Fighter 22 en 2015. L’un des grapplers les plus redoutés de la division poids plume de l’UFC, la victoire du crochet au talon de Hall sur Penn était la “ Soumission de l’année ” 2018 selon de nombreuses publications.

Lamas (19-8) est venu à l’UFC lorsque le WEC a fermé ses portes en 2010 et pendant près de la dernière décennie, Lamas a été un concurrent perpétuel à 145 livres. En 2014, Lamas a affronté Jose Aldo pour le championnat UFC poids plume, mais a perdu. Depuis lors, il a continué à se battre à un niveau élevé, mais ces dernières années, il a pris du recul en perdant trois de ses quatre derniers combats au total. Pourtant, il reste un adversaire coriace pour quiconque, y compris Hall.

Qui gagne, Ryan Hall ou Ricardo Lamas?