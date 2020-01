Ryan Hall forcé d’appeler Jose Aldo et Frankie Edgar parce que tout le monde l’a rejeté

Appel à tous les poids plume!

L’ancien concurrent de Ultimate Fighter (TUF) 22, Ryan Hall, est à la recherche d’un combat. Et après avoir soumis BJ Penn au moyen d’un crochet au talon – suivi d’une performance dominante contre Darren Elkins à l’UFC Sacramento – le téléphone a mystérieusement cessé de sonner.

“Je n’ai jamais pensé que je devrais emprunter cette voie, mais là encore, je n’ai jamais imaginé une liste de blanchisseurs de durs professionnels classés refusant de se battre avec un enfant maigre et clignotant de la banlieue”, a écrit Hall sur Instagram.

“Frankie Edgar et Jose Aldo sont deux personnes pour qui le courage ne sera jamais un problème et c’est pour cette raison que j’ai regardé les deux depuis que je les ai vus concourir il y a des années”, a-t-il poursuivi. “Peut-être que l’un d’eux serait prêt à intervenir pour montrer à tout le monde comment c’est fait?” Choisissez l’heure et le lieu, les garçons. Je serais là.”

Malgré sa fiche de 4-0 à l’intérieur de l’Octogone, Hall (8-1) est peu susceptible de réaliser son souhait. Aldo et Edgar ont tous deux quitté la division des 145 livres pour tenter leur chance au poids coq. “Junior” peut être en ligne pour un tir au titre tandis que “The Answer” n’a pas encore fait ses débuts de 135 livres.

Hall, 34 ans, est actuellement classé n ° 14 au poids plume.