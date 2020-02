Ryan Hall mentionne tous les combattants qui ont rejeté les combats avec lui

Ryan Hall a l’un des jiu-jitsus les plus meurtriers du UFC. C’est pour cette raison que le poids plume de 34 ans n’a combattu que trois fois depuis sa victoire The Ultimate Fighter 22 fin 2015.

Interviewé par Ariel Helwani dans son programme hebdomadaire ESPN, Hall, qui a récemment révélé son intérêt pour lutter contre des légendes comme José Aldo ou Frankie Edgar, a publié la liste des combattants classés qui ont refusé de le combattre.

«Ce fut un léger problème pour trouver des adversaires. Ils m’ont rejeté directement ou m’ont dit qu’ils n’avaient pas de disponibilité du combattant numéro douze – de la catégorie Poids plume – au numéro six », a déclaré Hall dans Le salon Ariel Helwani MMA (via MMA Junkie). «Ce sont donc (Shane) Burgos, (José) Aldo, (Josh) Emmett, (Jeremy) Stephens, (Renato) Moicano, Frankie (Edgar), (Calvin) Kattar. Fondamentalement, tout le monde jusqu’à hasta coréen Zombie »ou Yair Rodríguez.”

La dernière fois que Hall a concouru était le 13 juillet 2019, quand il a battu Darren Elkins par décision unanime du UFC Fight Night Sacramento.

Bien que Hall ne soit pas très optimiste, il pense qu’en mai il aura déjà trouvé un combat.

«J’espère me battre en mai, j’espère devant le sujet le plus difficile possible. C’est ce que j’ai toujours demandé. De plus, j’ai entendu dire qu’il est possible que Zabit (Magomedsharipov) et Brian Ortega se disputent. Donc, si l’un de ces deux sujets est blessé, j’ai déjà demandé à l’UFC s’il pouvait le remplacer. »