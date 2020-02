Ryan Hall révèle que tout le monde classé 6 à 12 au poids plume l’a rejeté

Crédit d’image: UFC

Ryan Hall révèle que tous les combattants classés 6 à 12 au poids plume l’ont rejeté.

Hall n’a pas combattu depuis qu’il a battu Darren Elkins par décision à l’UFC Sacramento en juillet dernier dans un combat qu’il a dominé. Avant cela, il a soumis l’ancien champion de l’UFC à deux divisions B.J. Penn dans son seul combat de 2018. Le magicien de jiu-jitsu est un vainqueur d’Ultimate Fighter et dit que son ensemble de compétences a entraîné des adversaires le refusant.

«Ça a été un peu difficile de trouver un adversaire. On m’a directement refusé ou on m’a dit qu’ils n’étaient pas disponibles de 12 à 6 ans », a déclaré Ryan Hall lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Ce serait [Shane] Burgos, [Jose] Aldo, [Josh] Emmett, [Jeremy] Stephens, [Renato] Moicano, Frankie [Edgar] et [Calvin] Kattar. Presque tout le monde à propos de Korean Zombie ou Yair Rodriguez n’était pas disponible. »

Une partie de la raison pour laquelle Hall n’a pas pu combattre des adversaires classés est le fait que trois combattants dans le top 10 ne combattent plus dans la catégorie de poids.

“Edgar, Aldo et Moicano, qui sont tous des gars très coriaces, occupent des places dans une division dans laquelle ils ne sont pas actuellement en compétition. Il semble qu’il y ait un peu de blocage qui est difficile à gérer.”

Bien que Ryan Hall espère combattre un adversaire classé, il veut juste se battre. Pedro Munhoz l’a récemment appelé et Hall semblait intéressé. Malheureusement pour les deux hommes, l’UFC n’a pas montré le même intérêt.

Pour l’instant, Hall est assis sur la touche en attendant que quelqu’un signe le contrat pour le combattre.

«Pedro Munhoz voulait vraiment se battre, et j’ai vraiment apprécié cela. Malheureusement, je suppose que l’UFC n’était pas super intéressé à laisser un combat de classe croisée avoir lieu dans ce cas “Je ne demande pas de combattre le gars n ° 1 de la division, je ne ferais pas ça”, Ryan Dit Hall. «La seule raison pour laquelle je me retrouve à regarder les gars n ° 5, 6, 7 est que tout le monde entre moi et eux a dit non… Je ne pense pas avoir le droit de combattre Frankie Edgar, de combattre Brian Ortega ou quelque chose comme ça. Ils ont fait des choses que je n’ai pas faites dans le sport. Cependant, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas quoi faire d’autre, car personne d’autre n’acceptera le combat. “

Que pensez-vous de Ryan Hall disant que tout le monde classé de 6 à 12 l’a rejeté? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.