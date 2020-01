Ryan LaFlare explique pourquoi il sort de sa retraite pour rejoindre la division des poids welters au PFL

L’épuisement professionnel et une longue liste de blessures ont conduit Ryan LaFlare à se retirer du combat en 2018, mais 15 mois plus tard, il est en bonne santé, heureux et prêt à recommencer.

Le New-Yorkais de 36 ans est non seulement prêt à se battre, mais il vise un retour dans le cadre de la division des poids mi-moyens du PFL pour la saison 3 qui débutera plus tard cette année.

Selon LaFlare, sa décision d’appeler cela une carrière lui a donné le temps dont il avait besoin pour que son corps guérisse, ce qui lui a également permis de retrouver sa passion pour les arts martiaux mixtes.

“À 100%, j’ai été épuisé”, a déclaré LaFlare au MMA Fighting vendredi. «Je dois vider mon esprit. Je dois passer du temps avec ma famille. Je n’ai jamais abandonné l’entraînement et les arts martiaux en général. Je possède un gymnase, l’un des plus grands gymnases de Long Island, donc je coache et forme les gars. C’était bien parce que je devais prendre un peu de temps et laisser mon corps guérir.

«Parce que j’allais me battre combat après combat, me blesser, puis me battre blessé. Ce n’était tout simplement pas une bonne sensation d’attendre à l’UFC de me faire savoir quand je me battais. Ils me donnaient environ huit semaines, alors je serais un peu cogné mais je ne pouvais pas refuser parce que je ne savais pas quand je me battrais à nouveau. “

Au cours de sa course avec l’UFC, LaFlare a été 7-3 sur 10 combats, y compris des victoires contre Santiago Ponzinibbio, John Howard et Court McGee. Malgré un curriculum vitae impressionnant, LaFlare était naturellement frustré parce qu’il ne savait jamais très bien où il en était avec l’organisation.

“Avec l’UFC, c’était difficile, non pas que j’aie quelque chose de négatif à dire à leur sujet, mais parfois c’était comme une minute, vous êtes la prochaine grande chose, vous subissez une perte et tout d’un coup, vous êtes oublié”, a expliqué LaFlare. .

“Vous êtes le premier combat sur les préliminaires le prochain combat. Cela vous fatigue mentalement en plus de la partie physique. »

Après avoir subi une chirurgie du LCA au genou après sa dernière sortie en octobre 2018, LaFlare a pris un peu de recul par rapport à sa propre carrière, mais n’a jamais perdu son amour pour le sport tout en entraînant et en enseignant des combattants dans son gymnase.

Au fil des mois, il a commencé à ressentir le feu à l’intérieur duquel il voulait de nouveau concourir, mais uniquement dans les meilleures circonstances possibles pour la bonne organisation.

“Le PFL était la seule organisation pour laquelle je me battrais”, a déclaré LaFlare. «Je ne retournerais probablement pas à l’UFC même s’ils l’évoquaient. Ce n’est vraiment pas une question d’argent. J’adore la façon dont le PFL est géré.

“Ce n’est pas combien vous parlez ou qui est le favori avec qui.” J’adore. C’est une entreprise sans fioritures. Vous allez vous occuper de votre entreprise et vous êtes payé et vous êtes récompensé, que vous parliez. Je comprends qu’il y ait quelque chose de divertissant, mais parfois il s’emballe avec l’UFC. Je n’ai pas parlé à une personne qui s’est battue pour le PFL qui avait quelque chose de négatif à dire. Pour moi, c’était la seule option pour moi. »

S’il y avait un autre facteur moteur derrière sa décision, LaFlare dit qu’il ne pourrait pas résister à la chance d’avoir enfin la chance d’affronter l’ancien prétendant au titre de l’UFC et ancien champion de Bellator Rory MacDonald.

MacDonald a récemment signé un accord pour rejoindre le PFL et c’est un combat que LaFlare souhaite depuis des années. Maintenant, il pourrait enfin avoir sa chance.

«J’ai toujours respecté Rory MacDonald. C’est un très bon combattant. Je reviens il y a cinq ou six ans, nous approchions tous les deux, il était un peu en avance sur moi mais j’ai toujours regardé et lui et j’ai dit que c’était un super match pour moi », a déclaré LaFlare. «J’aime le match contre lui.

«J’ai toujours pensé que je finirais par le combattre à l’UFC mais nous ne nous sommes jamais croisés. Je ne suis jamais arrivé à ce point avant de me blesser. Alors je l’ai vu se faire signer et j’ai pensé que c’était ma chance. Parce que je sais que je peux le battre. Je me suis déjà imaginé le battre. Dès que j’ai vu qu’il a signé, j’ai dit que je voulais le faire. »

Au-delà de MacDonald, la division des poids mi-moyens du PFL compte également des combattants comme le champion de la saison 2 Ray Cooper III ainsi que l’ancien combattant de l’UFC David Michaud.

Alors que la saison 3 du PFL ne démarrera pas avant quelques mois, LaFlare est déjà impatient de retourner dans la cage et c’est un sentiment qui lui manque cruellement.

«Ça me manque vraiment maintenant. J’étais épuisé mais maintenant je suis prêt à rouler », a déclaré LaFlare. «Comment pourrais-je ne pas être excité? J’ai eu le temps de me reposer. Je mets toujours mon équipement et je m’entraine avec mes gars. Ce n’est pas comme si je roulais du canapé comme “Je pense que je l’ai encore.” Non, je vais bien.

“Je suis prêt à partir. Ce n’est même pas pourquoi pas. C’est comme si c’était mon temps. Tout ce que j’ai fait m’a préparé pour ce moment. “